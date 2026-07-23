Губернатор Подмосковья проверил ремонт школы в Химках перед началом учебного года

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Лунёвскую среднюю школу, где идет капитальный ремонт двух корпусов постройки 1972 и 1992 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Готовность объекта составляет 80%, открытие запланировано на 1 сентября.

"Наша задача – завершить все работы до 1 сентября. Кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь. Нужно сделать так, чтобы и дети, и родители, и педагоги были довольны", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

1 сентября обновленная школа откроет двери для 735 учеников. В числе нововведений специализированные кабинеты химии и биологии с лабораториями, два спортивных и актовый залы, а также настенные росписи в стиле старинных гравюр, рассказывающие об истории Химок и Лунёво.

В новом учебном году в Химках помимо Лунёвской школы откроются новая школа в Подрезково на 1100 мест, детский сад на 320 мест и реконструированный воспитательно-образовательный комплекс.

В городе также пройдут капитальные ремонты гимназии №23 и Химкинского колледжа. Всего по Московской области к 1 сентября планируется открыть 62 учебных заведения.

Также в сообщении пресс-службы подмосковного правительства говорится, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, участвовавший во встрече, предложил открыть в Лунёвской школе инженерные классы совместно с крупными российскими корпорациями.

"Более подробно рассмотрим этот вопрос после открытия", – заявил он.