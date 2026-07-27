Губернатор Подмосковья навестил детей участников СВО в лагере «Левково»

Губернатор Подмосковья навестил детей участников СВО в лагере «Левково»
Фото: Сергей Шешин

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил детский оздоровительный лагерь "Левково", где этим летом отдыхают дети участников специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства,

Сейчас завершается четвертая из шести запланированных смен.

"Мы стараемся дать заботу и внимание, которое так необходимо семьям наших участников СВО. Ребята всегда активны, занимаются творчеством, очень дружны между собой. За эти две недели они становятся близкими друзьями", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, поблагодарив вожатых за работу с детьми.

В этом году география летнего отдыха для детей военнослужащих в Подмосковье расширилась. К лагерю "Литвиново" добавились "Левково", ДОЛ имени 28 Героев Панфиловцев и новый лагерь "Караллово".

В "Левково" дети занимаются в творческих кружках, проходят курс юного спасателя совместно с МЧС, участвуют в занятиях по кинологии с сотрудниками МВД. Лагерь уже посетила космонавт, Герой России Елена Серова.

"Мой муж с 2022 года участвует в специальной военной операции. Уже четвертый год наши дети проводят лето в подмосковных лагерях. Дети познакомились здесь со сверстниками, у которых отцы также на передовой –  им есть что обсудить, они могут поддержать друг друга", – рассказала жительница Королева Марина Сучкова.

Всего этим летом в 130 загородных лагерях Подмосковья отдохнут 488 тысяч детей.

Семьи участников СВО могут воспользоваться льготными путевками. В Подмосковье действуют 77 мер поддержки военнослужащих и их близких.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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