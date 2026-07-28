В Ивантеевке впервые отремонтировали Центр культуры имени Кекушева

В Ивантеевке впервые отремонтировали Центр культуры имени Кекушева
Фото: Сергей Шешин

Центр культуры и искусств имени архитектора Льва Кекушева в Ивантеевке Московской области откроется после капитального ремонта в августе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здание, построенное в 1926 году, обновляется впервые за всю свою историю. Работы ведутся при поддержке национального проекта "Семья".

"Масштабное обновление проводится здесь впервые с 1926 года. Все выглядит очень достойно. Самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям",

– сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время визита на объект, добавив, что число творческих коллективов в центре вырастет с 13 до 16.

Готовность объекта общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров составляет 99%. В ходе ремонта обновлены фасад, кровля, инженерные сети и внутренняя отделка. Историческая кладка сохранена. До 10 августа завершится расстановка мебели и установка кондиционеров.

Центр станет одной из ключевых площадок Ивантеевского филиала Пушкинского музыкально-драматического театра. До ремонта здесь занимались около 400 человек.

Воробьёв также встретился с волонтерами округа. Руководитель Пушкинского отделения "Волонтеров Подмосковья" Никита Ильичев рассказал, что за три года акции "Доброе дело" выстроена система доставки гуманитарной помощи на передовую как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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