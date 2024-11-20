Как москвичи смогут отметить День матери в городе

Как москвичи смогут отметить День матери в городе
Фото: mos.ru
Столичные музеи, дома творчества, вокзалы и даже центры госуслуг подготовили мероприятия к празднику

По традиции в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этом году он выпадает на 24 ноября. В этот день принято поздравлять своих мам, проявлять к ним особую заботу и оказывать внимание. Предложение провести вместе время, сходить в театр или на выставку, а также изготовленная своими руками открытка станут отличным подарком для мамы.

В Мемориальном музее А.Н. Скрябина 24 ноября открывается выставка "Нежна и неистова – Скрябина". Она посвящена женщинам семьи Скрябиных, повлиявшим на становление выдающегося композитора, а после его кончины продолжавшим идеи музыканта. На вернисаже пройдет лекция, посвященная Дню матери.

Многим будет интересно посетить выставку "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы. Советский фоторепортер Игорь Кошельков работал в агентстве "Фотохроника ТАСС", газетах "Правда", "Вечерняя Москва" и "Социалистическая индустрия", а также в "Медицинской газете", снимал известных людей и знаменательные культурные события. Персональную выставку фотографа посвятили эпохе оттепели, отобрав 180 снимков.

Обширную праздничную программу в честь Дня матери для москвичей подготовили на ВДНХ. Так, в центре робототехники и инноваций "Кулибин Про" пройдет мастер-класс для юных гостей в возрасте от шести до 13 лет. Под руководством опытных инженеров они спаяют электрическую цепочку и создадут светильник, оформив его по собственному вкусу, а также смогут изготовить красочное послание для мамы. А в центре "Космонавтика и авиация" состоится экскурсия "Время первых: звездные женщины". Участники познакомятся с биографиями знаменитых женщин, участвовавших в освоении и изучении космического пространства.

Подготовились к празднику и столичные центры госуслуг "Мои документы".  С 22 по 24 ноября на стойках администрации можно будет взять красочную открытку, чтобы подарить ее своей маме. Дизайн поздравительных карточек разработали победители прошлогоднего конкурса "Открытка для мамы". Кроме того, в детских уголках всех офисов "Мои документы" будут проходить мастер-классы для маленьких посетителей. Они смогут сделать для своих мам 3D-открытки или аппликации в виде аиста.

Праздничные мероприятия пройдут также в столичных музеях, на вокзалах, станциях метро и в детских дворцах творчества. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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