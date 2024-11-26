Московский портал "Наш город" принимает сообщения о неисправности освещения в доме или на улице

Московский портал "Наш город" принимает сообщения о неисправности освещения в доме или на улице
Фото: АГН Москва
С помощью сервиса можно оперативно устранить и другие недочеты в городе

Сообщить о перегоревшей лампочке в подъезде или неработающем фонаре во дворе можно через портал "Наш город". Сервис действует в Москве уже 13 лет. За это время решено более 835 тысяч вопросов, связанных с освещением. А ведь на портал пишут и про другие недочеты в содержании многоквартирных домов, дворов, дорог, парков. Всю информацию оперативно проверяют и ситуацию исправляют.

Качественное освещение помогает сделать жизнь в городе комфортной и безопасной. Поэтому все его элементы необходимо поддерживать в исправном состоянии. Не должно быть упавших, наклоненных или разрушенных опор, поврежденных плафонов, неработающих или мерцающих ламп, а также грязи, объявлений или надписей на фонарях.

Заметив какое-либо нарушение, москвичи могут оставить сообщение на портале "Наш город". Для этого надо авторизоваться на сайте с помощью учетной записи mos.ru и нажать кнопку "Сообщить о проблеме". Затем необходимо ввести адрес, где требуется произвести ремонт, или поставить точку на карте и указать тему, описывающую проблему. Желательно как можно подробнее рассказать, что именно требуется исправить, или приложить фотографию, демонстрирующую проблемную ситуацию.

После этого заявка поступит к оператору, который направит ее в соответствующую службу. Отправить сообщение можно как через сайт, так и через мобильное приложение "Наш город".

Когда ремонтные работы будут проведены, пользователь, сообщивший о проблеме, получит сообщение в личном кабинете и может подтвердить устранение недочета или указать, что исправлено не все. Средний срок реагирования на заявку в этом году составил четыре рабочих дня, но многие вопросы решаются в течение ближайших суток.

С помощью портала москвичи также могут указать на недочеты в работе общественного транспорта, скользких ступенях у входа в метро, мусоре на территории, шумных строительных работах в неположенное время и т.п.

Взаимодействие городских служб и неравнодушных москвичей позволяет поддерживать дома и общественные пространства столицы в чистоте и порядке. За 13 лет с помощью портала "Наш город" удалось решить свыше 10 миллионов вопросов, им активно пользуются более 2,3 миллиона горожан. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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