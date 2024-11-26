Участники "Московского долголетия" делают подарки к Новому году своими руками

В рамках проекта открыто более 800 групп по вязанию, шитью, лепке из глины, резьбе по дереву и т.д.

Проект "Московское долголетие" призван не только укрепить здоровье горожан старшего возраста, но и сделать их жизнь насыщеннее и интереснее. Этому очень способствуют творческие занятия. К примеру, уроки рукоделия помогают поддерживать когнитивные способности, развивают мелкую моторику и имеют чисто практическое применение: к примеру, можно сделать своими руками подарки на Новый год для родных и друзей.

В проекте "Московское долголетие" сейчас открыто более 800 групп по шитью, вязанию, вышивке атласными лентами, плетению из бисера, лепке, резьбе по дереву и пр. Научиться создавать уникальные изделия можно в любом возрасте, даже если человек никогда этим не занимался. Уроки ведут опытные педагоги, которые с нуля обучают москвичей старшего поколения и подробно объясняют каждый шаг. Участники, которые уже имеют некоторый опыт в конкретном направлении, могут делиться своими рекомендациями.

Такие занятия помогают справляться со стрессом и напряжением, а при работе в группе еще и позволяют находить новых знакомых и единомышленников, расширяя круг общения.

Сейчас в преддверии новогодних праздников на занятиях можно смастерить уникальные подарки близким, креативные предметы декора. Например, вспомнить советские украшения и сделать елочные игрушки из ваты, создать тематическую открытку или связать теплые пуховые варежки.

Научиться создавать уникальные изделия можно также в центрах московского долголетия, где работает более 250 клубов по рукоделию. Их открыли сами горожане старшего поколения, чтобы оттачивать полученные на занятиях навыки, делиться опытом, общаться и воплощать свои творческие идеи.

Так, в клубе "Лоскуток" центра московского долголетия "Выхино" участники с удовольствием создают мягкие игрушки: мишек, зайчиков, лисят, котят. Такое изделие обязательно поднимет настроение и подарит близкому человеку улыбку.

Присоединиться к проекту и выбрать вид рукоделия по душе приглашают всех желающих (женщин в возрасте от 55 лет и мужчин – от 60).