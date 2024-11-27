Москвичей ждут на турниры по хоккею в Черкизово

Побороться за кубок победителя могут дети любого возраста и взрослые-любители

Каток "Локо-лед" ждет хоккеистов, болельщиков и всех поклонников спортивного образа жизни на турниры, которые пройдут в рамках Кубка московского спорта по хоккею с 7 декабря 2024 года по 1 марта 2025 года. Мероприятия, организатором которых выступает столичный Департамент спорта, станут частью масштабного городского проекта "Зима в Москве".

Соревнования будут проходить на открытом катке, расположенном по адресу: Большая Черкизовская улица, 125, строение 4. В них могут принять участие детские, молодежные и студенческие команды, а также взрослые любители.

Организаторы запланировали три вида состязаний:

по хоккею три на три среди детей,

по хоккею три на три среди молодежи и студенческих команд

по медиахоккею среди команд NBSK, Hockey Brothers, Tru Fighters, "Звезда России", "Чисто Питер".

Турниры будут проводиться каждые выходные. В состав 360 команд войдут более 1800 участников. Их ждет 20 насыщенных игровых дней и свыше 320 матчей. По итогам соревнований сформированные команды звезд сыграют в гранд-финале. Команды-финалисты будут бороться за победу 1 марта 2025 года.

Стадион, где будут проходить турниры, оборудован всей инфраструктурой, подходящей для открытых соревнований. Улучшить свое мастерство и настроиться на победу участники смогут на увлекательных занятиях, которые проведут звезды хоккея и фигурного катания.

Побывать на мастер-классах знаменитых фигуристов можно также на крупных городских катках, например в Парке Горького и на ВДНХ. В Лужниках в рамках Зимнего спортивного фестиваля уроки мастерства можно взять у чемпионов по сноуборду.

Всего в рамках проекта "Зима в Москве", который стартует 1 декабря и продлится до 28 февраля, планируется масса увлекательных спортивных мероприятий, как в общегородском масштабе (например, "Гонка звезд по биатлону", "Лыжня России" и др.), так и семейные спортивные игры "Московская зима", которые пройдут в парках и во дворах. Москвичей также приглашают принять участие в проекте "Мой спортивный район". Профессиональные тренеры научат правильной технике катания на коньках и беговых лыжах детей и взрослых с любым уровнем физической подготовки.