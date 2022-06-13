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Блогер Юрий Дудь* решил продать недвижимость в России. Об этом сообщают анонимные Telegram-каналы.
По их информации, друг российского журналиста в соцсетях сообщил, что на продажу выставлена небольшая квартира в Москве на Тульской. Она находится на 4 этаже, объем жилья – 50 кв метров. Всего в жилье два этажа. Стоимость недвижимости – 25 млн рублей.
Друг Дудя сообщил, что причина продажи – "переезд собственника в Испанию". По некоторым данным, именно там сейчас проживает знаменитость.
В выставленной на продажу квартире он снимал рекламные интеграции для своего шоу на YouTube.
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