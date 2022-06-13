Российский журналист Дудь* избавляется имущества в России - соцсети

Российский журналист Дудь* избавляется имущества в России - соцсети
Кадр YouTube.com
После начала спецоперации он уехал из страны

Блогер Юрий Дудь* решил продать недвижимость в России. Об этом сообщают анонимные Telegram-каналы. 

По их информации, друг российского журналиста в соцсетях сообщил, что на продажу выставлена небольшая квартира в Москве на Тульской. Она находится на 4 этаже, объем жилья – 50 кв метров. Всего в жилье два этажа. Стоимость недвижимости – 25 млн рублей. 

Друг Дудя сообщил, что причина продажи – "переезд собственника в Испанию". По некоторым данным, именно там сейчас проживает знаменитость. 

В выставленной на продажу квартире он снимал рекламные интеграции для своего шоу на YouTube. 

*признан иноагентом в России

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров

Путин раскрыл свою крестьянскую родословную

Глава РФ в свое время навел справки и составил генеалогическое древо

Стали известны причины очередного увольнения Поклонской после скандала

Чиновница меняет третью работу за год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей