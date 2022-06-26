Артистки не стало на 76-м году жизни

В культурной среде произошла очередная трагедия. Сегодня, в воскресный день 26 июня, оборвался жизненный путь знаменитой советской актрисы Альбины Тихановой. Уход любимицы публики стал большим ударом для ее поклонников, коллег и родных. Альбины Степановны не стало в возрасте 75 лет.



О трагическом событии в культурной сфере стало известно благодаря публикации на портале Кино-театр.ру. Причины смерти знаменитой театральной и киноактрисы пока не известны. О месте прощания и погребения будет сообщено дополнительно.

Альбина Степановна получила профессиональное образование в Новосибирском театральном училище. Это учебное заведение будущая звезда окончила в 1968-м году. Широкому зрителю артистка больше запомнилась по ролям в телесериалах "Тихий Дон" и "Эпидемия".