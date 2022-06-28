Резник открестился от звания народного артиста Украины

Резник открестился от звания народного артиста Украины
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Знаменитость возмущает, что его относят к этой стране

Поэт Илья Резник рассказал изданию News.ru, что давно отказался от титула Народного артиста Украины. По его словам, это произошло после того, как в стране произошел "фашисткий переворот" и смена власти.

Народный артист России вспоминает, что аналогичное звание на Украине ему присвоил бывший президент страны Виктор Янукович после 2012 года. Тогда он оказался на пятичасовом концерте, посвященному дню рождения Резника. 

"И именно законно избранный президент Украины присвоил мне на следующий год, в 2013-м, в честь моего юбилея звание народного артиста Украины", – вспомнил он.

Однако спустя некоторе время поэт стал просить, чтобы его объявляли без упоминания украинского титула – он был не согласен со сменой власти на Украине и "фашистким переворотом". 

Резник указал, что пытается убрать это звание отовсюду, откуда может, хотя на "Википедии" он до сих пор подписан Народным артистом Украины. Хотя от такого украинского государства, которое есть сейчас, ему "точно никакого звания не нужно". 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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