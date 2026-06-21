Киркоров признался, что часто смотрит телевизор

Киркоров признался, что часто смотрит телевизор
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Интернет не сильно привлекает поп-короля отечественной эстрады

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров признался, что, вопреки популярному тренду на соцсети и интернет-платформы, по-прежнему остается преданным зрителем телевидения. Любимец публики заявил, что регулярно следит за эфиром и считает ТВ важной частью своей жизни.

Поп-король отечественной эстрады объявил, что он ничем не отличается от миллионов других людей, которые ежедневно смотрят телевизионные программы и интересуются происходящим в стране и мире.

Артист отметил, что с удовольствием следит как за музыкальными и развлекательными проектами, так и за политическими передачами. По его мнению, телевидение продолжает оставаться важным источником информации.

Киркоров также подчеркнул, что проводит в интернете значительно меньше времени, чем многие его коллеги. Вместо бесконечной ленты новостей и социальных сетей он предпочитает включить телевизор и посмотреть интересующую его программу.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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