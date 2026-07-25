Хирург Мухина рассказала о последствиях операций Киркорова

Звезде грозят серьезные заболевания

Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает активно прибегать к услугам пластических хирургов в стремлении сохранить молодость. Однако специалисты предупреждают, что многочисленные операции и регулярное применение общего наркоза могут нести серьезные риски для здоровья, особенно в уже почтенном возрасте.

Известный хирург Марият Мухина отметила, что эстетические вмешательства не проходят для организма бесследно. Она напомнила, что каждая операция и каждый наркоз создают дополнительную нагрузку на организм, которая со временем может привести к тяжелым последствиям.

Специалист заявила, что частое использование общего наркоза негативно влияет на центральную нервную систему, а большое количество хирургических вмешательств может спровоцировать развитие энцефалопатии. Кроме того, эксперт считает, что при подобных нагрузках повышается риск возникновения таких серьезных заболеваний, как деменция, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Доктор также обратила внимание на вероятность развития других опасных осложнений. Дело в том, что проведение анестезии в зрелом возрасте может повысить риск аллергических и воспалительных реакций, а также привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Она предупредила, что подобные осложнения в отдельных случаях могут закончиться тяжелыми последствиями, включая инфаркт.