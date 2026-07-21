"Мое вдохновение — бежать эти благотворительные забеги"

Людмилу Иосифовну Колобанову из Реутова называют "Железная леди спорта": за свою карьеру спортсменка приняла участие в 245 лыжных марафонах, одержав 127 победы, и в 200 беговых марафонах, придя первой 143 раза. Прошлым летом на благотворительном "Забеге ради жизни" Людмила Иосифовна преодолела десятикилометровую дистанцию, с энтузиазмом задавая темп отстающим бегунам.

– Людмила Иосифовна как воспитать любовь к спорту?

– Мое мнение – родители должны прививать ее с детского возраста. Когда тебе за 20, воспитать любовь к спорту сложно. С папой, с мамой двигаться с малых лет, кататься на велосипедах, а потом физкультура в школе, и далее продолжать до самой глубокой старости, неважно тебе лет.

– Как быть в форме, если тебе 82 года?

– Когда ты двигаешься, у тебя хорошее настроение, внутри поешь песню, знакомишься с людьми. И когда эти люди говорят: "Благодаря вам мы начали бегать" – для меня это большое вдохновение. А еще я всегда с детьми, им я дарю на финише свои медали – малышей это вдохновляет.





– Сколько марафонов вы пробежали? Вы их считаете?

– За свою жизнь у меня 245 лыжных марафонов во всех странах мира: Австралия, Япония, Канада, Америка, вся Европа. А марафонов легкоатлетических уже 200. 4 июля в Санкт-Петербурге я пробежала свой 200-й марафон: 42 км 195 метров. Это ночной забег, все прошло отлично, пробежала за 5 часов 42 минуты 26 секунд и заняла первое место в своей группе и, что приятно, выиграла 38 секунд у мужчины моего возраста.

Бегаю я не только в России: в марте пробежала полумарафон в Зальцбурге, в августе планирую пробежать в Кёльне. Возвращаясь к России: в планах полумарафон "Столица" – это в октябре, Чемпионат России, забег в Ярославле, и, конечно, несколько благотворительных забегов, например, "Забег ради жизни".

– В чем секрет оптимизма и жизнелюбия?

Люди говорят: спасибо вам, что вы есть, значит, я что-то даю – маленькую частичку доброты, жизнелюбия.

– Вы давно участвуете в благотворительных забегах. На ваш взгляд, стало ли больше молодежи, или наоборот, людей "серебряного" возрасте, или, может быть, благотворительные старты стали делом семейным?

– Если сравнить на отрезке 10-15 лет, то молодежи стало больше. Люди стали понимать: когда ты двигаешься – ты живешь, это главное. Но отдельно я хочу сказать всем детям, взрослым, семьям, которые участвуют в благотворительных забегах и делают добрые дела, собирая очень большие суммы. И когда на эти пробеги приезжают люди, которые получили эту помощь, это очень трогательно. У меня впереди благотворительный забег фонда "Линия Жизни", в этот раз в онлайн формате побегу "Забег ради жизни" где-то 24-29 августа. Такие забеги для меня самое адекватное, потому что мы собираем регистрационные сборы для детей, которые хотят жить, их родители тоже хотят, чтобы они жили, это же ведь наше будущее, наша нация. Вот это мое вдохновение – бежать эти благотворительные забеги.