Обнаружена польза йода при переломах

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
905 новости
Канадские ученые после исследований установили, что спиртовой йодовый раствор является более эффективным средством по обработке ран, чем хлоргексидин. Также было обнаружена польза йода при лечении открытых и закрытых переломов, передает портал Ридлайф.ру.
Исследования проводили на людях, переживших хирургическое вмешательство. Оказалось, что при обработке хлоргексидином заражения развивались чаще, чем при обеззараживании йодом. И хотя разница была в районе 10%, это позволило сделать вывод, что средство лучше помогает в обработке ран.
Мероприятия с участием звезды могут отменить в любой момент