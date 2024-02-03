Обнаружена польза йода при переломах

Средство хорошо помогает в обработке ран

Канадские ученые после исследований установили, что спиртовой йодовый раствор является более эффективным средством по обработке ран, чем хлоргексидин. Также было обнаружена польза йода при лечении открытых и закрытых переломов, передает портал Ридлайф.ру.

Исследования проводили на людях, переживших хирургическое вмешательство. Оказалось, что при обработке хлоргексидином заражения развивались чаще, чем при обеззараживании йодом. И хотя разница была в районе 10%, это позволило сделать вывод, что средство лучше помогает в обработке ран.