Как помочь близкому человеку справиться с алкогольной зависимостью?

Наверное, каждая семья, где есть человек с алкогольной зависимостью, знает это чувство: снова пообещал, но сорвался, снова надежда рухнула. Казалось бы, выхода нет. Но вот что интересно, в большинстве случаев люди все-таки выходят из этого круга. Просто они долго ищут правильную точку входа. Сегодня мы расскажем, почему одни методы не работают, а другие меняют жизнь по-настоящему, и на что обращать внимание, когда вы, наконец, решились действовать.

Алкоголизм принято считать слабостью характера. "Просто не пей" – говорят окружающие, как будто человек с диабетом может услышать: "Просто вырабатывай инсулин сам". На самом деле зависимость это болезнь, у которой есть биологические, психологические и социальные корни. И лечить ее нужно соответственно, не уговорами, угрозами и не прятанием бутылок.

Именно поэтому так важен комплексный подход к лечению алкоголизма, когда с человеком работает не один специалист и не один метод, а целая команда, которая видит картину целиком.

Почему "просто закодироваться" почти никогда не работает надолго

Многие семьи идут по одному сценарию. Человек соглашается на кодирование, несколько месяцев держится, а потом срывается с удвоенной силой. Почему? Потому что физическая тяга убрана, а все, что за ней стоит, осталось нетронутым.

За алкоголизмом почти всегда прячется что-то еще: хроническая тревога, депрессия, травматичный опыт, неспособность справляться со стрессом, проблемы в отношениях. Алкоголь в таком случае это не причина, а симптом. Убрать симптом, не трогая причину, все равно, что заклеить лампочку "check engine" в машине скотчем. Поездка продолжится, но ненадолго.

Настоящее лечение начинается там, где специалист задает вопрос не "сколько вы пьете", а "зачем вам это нужно" и "что происходит, когда вы трезвы".

Из чего состоит полноценная помощь

Грамотная программа лечения алкогольной зависимости включает сразу несколько направлений, которые работают параллельно.

Детоксикация. Без медицинской помощи резкая отмена алкоголя у человека с тяжелой зависимостью может быть опасна для жизни. Капельницы, медикаментозная поддержка, мониторинг состояния организма на этом этапе не роскошь, а необходимость.

Работа с психикой. Психотерапия, а нередко и психиатрическая помощь, позволяет разобраться с тем, что держит человека в зависимости. Когнитивно-поведенческая терапия, работа с травмой, групповые занятия позволяют человеку научиться жить трезво и не страдать от этого.

Работа с семьей. Зависимость – это системная проблема, она затрагивает всех, кто живёт рядом. Родственники часто сами нуждаются в поддержке и в понимании того, как вести себя правильно. Созависимость – это отдельная тема, но она напрямую влияет на исход лечения.

Социальная реабилитация. Человеку нужно вернуться в нормальную жизнь: работа, общение, распорядок дня, новые привычки. Без этого этапа велик риск вернуться к старому.

Признаки клиники, которой можно доверять

На рынке наркологической помощи встречаются разные предложения. Одни клиники работают честно и профессионально, другие делают упор на маркетинг. Как отличить одних от других?

Первый признак надежности – это наличие медицинской лицензии. Клиника, которая занимается лечением зависимостей, обязана иметь соответствующее разрешение. Проверенная организация всегда готова показать свои документы по первому требованию. Это нормальная практика, и ее отсутствие должно насторожить.

Другой признак – это команда специалистов. В клинике должны работать нарколог, психиатр, психотерапевт, а в идеале и специалист по реабилитации. Если вам предлагают "одно волшебное средство" без сопровождения – это повод задуматься.

Еще один признак – это индивидуальный подход. Не существует двух одинаковых случаев алкоголизма. Хорошая клиника составляет программу под конкретного человека, а не применяет один шаблон ко всем.

Когда пора перестать ждать

Одна из самых распространенных ошибок близких – это ожидание, что человек "сам придет к этому". Иногда это происходит. Но очень часто зависимость прогрессирует, и каждый потерянный год это удар по здоровью, по работе, по отношениям.

Если вы видите, что человек пьет систематически, не может контролировать количество, продолжает пить, несмотря на последствия, ждет особого повода, чтобы выпить, или, наоборот, пьет без всякого повода – это уже признаки сформировавшейся зависимости. Ждать, что само пройдет, в этом случае значит упускать время.

Самый действенный первый шаг – это не убеждать человека "взяться за ум", а поговорить с врачом самостоятельно. Специалисты помогут выстроить правильную стратегию разговора и предложат варианты помощи.

Что говорит опыт тех, кто прошел через это

Люди, которые преодолели зависимость, часто говорят об одном, что переломный момент наступил тогда, когда рядом появился кто-то, кто воспринял проблему всерьез и без осуждения. Не давил, не упрекал, не угрожал, а просто помог сделать первый шаг в правильном направлении.

Выздоровление – это не событие, а процесс. Он может занимать месяцы, а поддержка нужна на каждом этапе. Именно поэтому клиники, которые работают системно, дают результат лучше, чем разовые вмешательства.

Алкоголизм – это не приговор, а болезнь, которую лечат. Тысячи людей ежегодно выходят из зависимости и возвращаются к полноценной жизни. У них есть семьи, работа, планы на будущее. Разница между ними и теми, кто не смог, чаще всего не в силе воли, а в том, нашлась ли рядом правильная помощь в правильный момент.

Если вы читаете эту статью, значит, вопрос уже стоит. И это уже больше, чем ничего.