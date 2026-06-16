Алексей Гоцык — предприниматель из Тюмени, работающий в сферах гостиничного бизнеса и девелопмента. Как проекты бизнесмена влияют на развитие городской среды, туристической инфраструктуры и экономики региона.

Предприниматель Алексей Гоцык – заметная фигура в бизнес-сообществе Тюмени. Он занимает пост генерального директора Гостиничного комплекса "Восток" и директора ООО СЗ "Восток Девелопмент". В 2023 году Алексей Гоцык занял 19-е место в рейтинге "Тюменские персоны". Включение в этот престижный рейтинг стало для Алексея Владиславовича Гоцыка отражением его активного участия в ключевых для Тюмени направлениях – гостиничном бизнесе и девелопменте. Отметим, что эти направления остаются значимыми в 2026 году.

Алексей Гоцык: профессиональная биография и вклад в развитие Тюмени

Гоцык Алексей Владиславович начал карьеру в гостиничном бизнесе в 2005 году. Его первая должность – заместитель генерального директора гостиницы "Восток". В те годы сфера туризма, а вместе с ней и гостиничный бизнес, переживали небывалый подъем. Работы было много, но и результаты впечатляли.

С приходом Алексея Владиславовича в гостинице "Восток" в буквальном смысле слова началась новая жизнь. Было принято решение изменить концепцию предприятия и создать на территории отеля музей, посвященный истории Тюмени и Тюменской области. Спустя 20 лет можно с уверенностью сказать, что это решение оказалось выигрышным: сегодня Гостиничный комплекс "Восток" – одна из самых известных компаний сферы HORECA в Тюмени. Предприятие прошло огромный путь, длиною в 50 лет, и по сей день оно не просто реализует бизнес-идеи, но и напрямую влияет на туристическую привлекательность Тюменской области.

Однако не только гостиничный бизнес вызывал интерес у Алексея Гоцыка. Его увлечение историей родной Тюмени и желание сделать любимый город центром притяжения привели к реализации еще одной амбициозной идеи – строительству жилого квартала "Вознесенский". Без преувеличения этот комплекс можно назвать архитектурным ансамблем, который создавался из любви к Сибири, внимания к деталям и непревзойденному чувству стиля как Алексея Гоцыка, так и всей команды, работающей над проектом.

У Алексея Владиславовича амбициозная цель: он планирует сделать ЖК "Вознесенский" центром притяжения жителей и гостей города. В планах не только обустройство придомовых территорий, но и открытие кафе, ресторанов, тематических магазинов и картинной галереи.

Рейтинг "Тюменские персоны-2023" – отражение деловой активности региона

Рейтинг "Тюменские персоны-2023" – это экспертная оценка вклада отдельных персон в развитие региона. Позиции в рейтинге складывались в зависимости от масштабов деятельности персоны.

Проект был представлен региональным подразделением информационного агентства SM-News и объединил представителей бизнеса, общественной среды, культуры, спорта и других сфер, оказывающих влияние на развитие Тюмени и Тюменской области. В рейтинг вошли предприниматели, руководители компаний, общественные деятели и управленцы, чья деятельность получила заметный общественный и профессиональный отклик.

При формировании списка учитывались сразу несколько критериев: участие в значимых для региона проектах, деловая активность, влияние на развитие городской инфраструктуры, реализация новых инициатив и присутствие в общественно-экономической повестке.

Появление Алексея Гоцыка в числе участников рейтинга связано сразу с несколькими направлениями деятельности. С одной стороны, речь идет о развитии Гостиничного комплекса "Восток", который на протяжении многих лет остается заметным объектом сферы HORECA Тюмени. С другой – о реализации девелоперских проектов, связанных с формированием современной городской среды.

Важно отметить, что эти направления сохраняют актуальность и в 2026 году. Развитие туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса и жилых проектов продолжает оказывать влияние на инвестиционную привлекательность Тюмени, качество городской среды и общий темп развития региональной экономики.

Алексей Гоцык: участие в разных сферах бизнеса Тюмени

Деятельность Алексея Гоцыка охватывает сразу несколько направлений, связанных с развитием городской инфраструктуры и сервисной экономики Тюмени. Среди ключевых направлений его работы отметим:

гостиничный бизнес и развитие сервисной инфраструктуры;

девелопмент и строительство жилых объектов;

участие в проектах, влияющих на туристическую привлекательность Тюмени.

В 2026 году эти направления продолжают оставаться значимыми для Тюмени, поскольку именно гостиничный сектор и девелопмент во многом влияют на темпы развития городской среды, формируют инвестиционную активность и качество инфраструктуры региона.

Бизнес в сфере HORECA: от отеля до гостиничного комплекса с музеем

Гостиница "Восток" начинала работу как классический городской отель, ориентированный на стандартное размещение туристов. Однако с приходом Алексея Гоцыка подход к развитию предприятия постепенно изменился.

Одним из ключевых решений стало создание на территории гостиничного комплекса музейного пространства, посвященного истории Тюмени и Тюменской области. Такой формат позволил объединить гостиничный бизнес с культурной и туристической составляющей.

Сегодня отель-музей "Восток" известен своими тематическими экспозициями, посвященными истории первого сибирского города и быту жителей региона. В пространстве комплекса представлены раритетные предметы, исторические элементы интерьера и экспонаты, отражающие культурные особенности Сибири разных периодов. Экспозиции не только знакомят гостей с историей региона, но и формируют уникальную атмосферу гостиничного комплекса.

Строительство жилого квартала "Вознесенский"

Еще одним направлением деятельности Алексея Гоцыка стала работа в сфере девелопмента и его руководство строительной компанией "Восток Девелопмент". Проект жилого квартала "Вознесенский" отражает подход, при котором современная городская среда рассматривается не только с точки зрения функциональности, но и как часть архитектурного облика Тюмени.

Концепция квартала построена на сочетании классической архитектуры, элементов исторического наследия Сибири и современной жилой инфраструктуры. Архитектурный ансамбль "Вознесенский" включает строения переменной этажности, выполненные с использованием классических архитектурных элементов и принципов гармонии городской застройки.

Отдельное внимание в проекте уделено сочетанию транспортной доступности, инфраструктуры и особенностей городской среды. Расположение квартала объединяет преимущества современной городской логистики и более спокойной атмосферы исторических районов Тюмени.

Проект также отражает тенденцию, актуальную и в 2026 году, то есть планомерный переход от точечной жилой застройки к созданию комплексных пространств. Отметим, что важную роль играют не только сами жилые комплексы, но и общественная среда, архитектурная концепция и качество городского пространства в целом. Проще говоря, то, насколько удобен город для жителей и гостей.

Девелоперские проекты, городская среда и роль предпринимателей в развитии Тюмени

Современное развитие Тюмени во многом связано с деятельностью предпринимателей, работающих на пересечении нескольких направлений – строительства, гостиничного бизнеса, сервисной инфраструктуры и городской среды. Именно такие проекты сегодня формируют облик города, влияют на инвестиционную привлекательность региона и качество городской инфраструктуры.

В последние годы все более заметной становится тенденция, при которой бизнес участвует не только в реализации коммерческих проектов, но и в создании новых общественных пространств, туристических точек притяжения и современных жилых кварталов.

Деятельность Алексея Гоцыка в гостиничном бизнесе и сфере строительства отражает именно такой подход. Его работа – прямое отражение того, как грамотно расставленные приоритеты развивают и бизнес, и регион.