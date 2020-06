Скандальная статья, вышедшая в New York Times про "сговор" России с талибскими боевиками в Афганистане ни много ни мало может привести к Третьей мировой войне. Так прокомментировал публикацию в американском издании телеведущий Владимир Соловьев.

По его мнению, авторы материала тронулись умом, поскольку написанное ими не является "безобидными шуточками", которые чреваты новыми антироссийскими санкциями, но и могут "мировую войну развязать".

"А доказательства есть? Или для достижения своих внутриполитических целей все средства хороши, включая клевету?" – написал журналист в своем "телеграм-канале".

Напомним, в статье авторы ссылкой на анонимных источников американской разведки утверждают, что их российские коллеги якобы предлагали деньги боевикам, связанным с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан", за нападения на военнослужащих Пентагона в Афганистане. Доказательств этому издание не привело.

Данная лживая новость привела к тому, что дипломатам посольства России в США начали поступать угрозы, в связи с чем наша дипмисия потребовала от штатовских властей адекватного реагирования. Сам хозяин Белого дома назвал публикацию "заказухой".

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S