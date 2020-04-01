Очень вкусный десерт к чаю: рецепт тающего во рту домашнего печенья
Побаловать себя и своих близких в этот непростой период можно с помощью вкусного десерта. Беспроигрышный вариант – выпечка из плавленных сырков. Приготовить ее в домашних условиях не составит большого труда. А на вкус этот десерт к чаю – пальчики оближешь.
Ингредиенты для десерта к чаю: два плавленных сырка, 100 г сливочного масла, одно яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, пакетик ванильного сахара, 180-200 г муки, 60 г грецких орехов.
Пошаговый рецепт приготовления десерта:
Сырки необходимо охладить, а затем пропустить через крупную терку. К ним добавляем ванильный сахар и столовую ложку обычного, яйцо, соль и уже мягкое масло.
Перемешиваем все до однородной массы и постепенно высыпаем муку с разрыхлителем. В результате получается мягкое тесто, которое необходимо охладить.
Для этого мы помещаем емкость с нашей смесью в холодильник на полчаса.
В это время измельчаем орехи и перемешиваем их с оставшимся сахаром.
Достаем тесто и делим его на две части, одну из которых снова отправляем в холодильник, а другую – раскатываем в пласт толщиной в несколько миллиметров.
Его следует посыпать сахарно-ореховой смесью, скатать в рулет и повторить предыдущую процедуру.
Обсыпанный орешками рулетик необходимо разрезать на небольшие кусочки. Примерная их толщина – 1,5 см.
Аналогичные шаги проделываем с оставшимся тестом. Выкладываем сырое печенье на противень. Выпечка готовится разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
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