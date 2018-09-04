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В Индии обрушился мост

Есть погибшие

ЧП случилось в городе Калькутте. По предварительным данным, погибли пятеро, пострадали шестеро человек. Однако власти пока не подтвердили официально информацию о жертвах.

Под обломками моста оказались машины, где тоже могли быть люди. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины случившегося неизвестны.

Рухнувшему мосту было 40 лет, сообщил журналистам India TV глава штата Западная Бенгалия Фирхад Хаким.

Виктория БАЛАЯН
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