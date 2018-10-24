Лондон испугался похода российских кораблей

Навстречу выслали дозорный отряд британского флота

Поход четырех кораблей Балтийского флота России в Северную Атлантику не на шутку перепугал командование флота ее величества.

В панике британские корабли вышли в Ла-Манш – видимо, на тот случай, если четыре российских корабля решат атаковать Британские острова. По сведениям издания Daily Star, "пресс-секретарь Королевского флота подтвердил данные об активности флота в Ла-Манше, но сказал, что не может комментировать текущие операции".

Выход британских военно-морских сил навстречу российскому флоту не является чем-то из ряда вон выходящим. Корабли королевского флота регулярно сопровождают отечественные суда вблизи британских берегов. Так что речь не идет о каком-либо проявлении агрессии – имело место обычное сопровождение, указывает британская газета.

В начале этой недели из Балтийска в дальний поход отправились ракетные корветы "Сообразительный" и "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Конецкий". В Министерстве обороны РФ сообщили, что основной задачей похода является "обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики".

Во время похода экипажи кораблей должны выполнить различные учебно-боевые задачи, в том числе обнаружение и уничтожение субмарин с помощью палубных вертолетов Ка-27ПС, напоминает "Российская газета".

Тем временем в Скандинавии проходят самые масштабные за последние годы военные учения стран НАТО. Для участия в них в воды Арктики впервые с 1991 г. вошел американский авианосец "Гарри Трумэн", который возглавляет группировку альянса.