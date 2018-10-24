Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лондон испугался похода российских кораблей

Фото: pixabay.com
Навстречу выслали дозорный отряд британского флота

Поход четырех кораблей Балтийского флота России в Северную Атлантику не на шутку перепугал командование флота ее величества.

В панике британские корабли вышли в Ла-Манш – видимо, на тот случай, если четыре российских корабля решат атаковать Британские острова. По сведениям издания Daily Star, "пресс-секретарь Королевского флота подтвердил данные об активности флота в Ла-Манше, но сказал, что не может комментировать текущие операции".

По теме

Выход британских военно-морских сил навстречу российскому флоту не является чем-то из ряда вон выходящим. Корабли королевского флота регулярно сопровождают отечественные суда вблизи британских берегов. Так что речь не идет о каком-либо проявлении агрессии – имело место обычное сопровождение, указывает британская газета.

В начале этой недели из Балтийска в дальний поход отправились ракетные корветы "Сообразительный" и "Стойкий", средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Конецкий". В Министерстве обороны РФ сообщили, что основной задачей похода является "обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики".

Во время похода экипажи кораблей должны выполнить различные учебно-боевые задачи, в том числе обнаружение и уничтожение субмарин с помощью палубных вертолетов Ка-27ПС, напоминает "Российская газета".

Тем временем в Скандинавии проходят самые масштабные за последние годы военные учения стран НАТО. Для участия в них в воды Арктики впервые с 1991 г. вошел американский авианосец "Гарри Трумэн", который возглавляет группировку альянса.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Не останется и следа: Россия уничтожит США уникальным ядерным оружием

В случае войны Вашингтон поплатится за свои агрессивные действия

Названа причина бойни в керченском колледже

Трагедия произошла из-за отсутствия воспитания молодежи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей