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Вылечившаяся от коронавируса пенсионерка умерла

Пожилая россиянка скончалась в Туле

Жертве COVID-19 было 93 года.

Как сообщили власти Тульской области, женщину вылечили от коронавируса и готовили к выписке. Тест показывал отрицательный результат.

К несчастью, пенсионерка до выписки не дожила. Она умерла от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, отмечается на сайте правительства Тульской области.

"На сегодня в регионе зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 13 пациентов продолжают лечение в медицинских учреждениях региона", – говорится в сообщении.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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