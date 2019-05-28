Основная часть программы уже показана, и настал тот момент, когда можно увидеть замысловатый рисунок в кусочках мозаики

Новая лента братьев Дарден "Молодой Ахмед", показанная в самый разгар фестиваля, рассказывает о юноше, исповедующем ислам. Максимализм, свойственный подросткам, заставляет Ахмеда постоянно изучать Коран, отчитывать маму за вино и отсутствие хиджаба, не пользоваться зубной щеткой. После ссоры с учительницей арабского и неосторожного комментария имама мальчик решает наказать "неверную" и нападает на нее с ножом. Ахмед не оставляет попытки довести свое дело до конца даже после ареста – он готовится к нападению в стенах исправительного учреждения, ждет очной ставки, чтобы нанести удар.

Жан-Пьер и Люк Дарден совершили попытку показать, как рождаются фанатики. Однако их позиция внешнего наблюдателя никак не позволяет раскрыть внутреннее содержание этого явления. Тут вспоминается фильм Фатиха Акина "На пределе", в котором удалось терроризм не только осудить, но и объяснить. Героиня фильма, показанного в Каннах в 2017 г., проходит путь от матери семейства до террористки-смертницы, и каждый шаг в этом пути мотивирован и понятен зрителю. Диана Крюггер заслуженно получила приз за лучшую женскую роль в этой картине.

В "Молодом Ахмеде" есть описание внешних признаков фанатизма, но нет анализа причин его возникновения, нет внутренней логики героя. Зрителя не отпускает постоянная негативная авторская оценка внешнего непонимающего наблюдателя. И потому неудивительно, что весь радикализм Ахмеда теряется после удара головой об землю. Как будто этого достаточно, чтобы убеждения и ценности улетучились.

Другой пример следования ценностям и убеждениям демонстрирует Терренс Малик в своем фильме "Тайная жизнь". Картина, основанная на реальных событиях, показывает жизнь и быт австрийского крестьянина Франца Егерштеттера и его семьи. Героя картины казнили нацисты за отказ присягнуть Гитлеру и служить вермахте. Молодой австриец не стал шагать в ногу с толпой и остался верен своим религиозным убеждениям. Совсем как Ахмед братьев Дарденов. Но тут как раз взгляд изнутри, а не снаружи.

Малик остается верен своему авторскому стилю и показывает невероятную природу и крестьянскую жизнь настолько красиво, что она завораживает. Особый вклад в картину делает симфоническая музыка, впечатляет операторская работа. Но самое главное – Малику удается сопереживать своему герою, показывать реальность его глазами. В природе австрийских холмов как будто ощущается присутствие Бога, контакт с которым и придает герою уверенность в собственной правоте. Фильм Терренса Малика считают фаворитом Каннского конкурса.

Что любопытно – та же верность религиозным убеждениям в картине Дарденов видится как преступление, а в "Тайной жизни" подается как подвиг. Авторская оценка решает все. А также верность ценностям нового времени, которые гласят: ненасилие – есть главная добродетель современного человека.

В конкурсе "Особый взгляд" состоялась еще одна премьера российской картины. Новая работа Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" была включена в программу в последний момент. Злые языки утверждают, что решение было принято из-за негласной "женской квоты" – с некоторых пор отборщики следят, чтобы в конкурсе было достаточно женщин-режиссеров. Фильм раскрывает тему супружеской неверности: герои картины месяцами встречаются втайне от своих семей, живя при этом в соседних домах провинциального городка.

В отличие от Дарденов и Малика, тема ценностей и убеждений в фильме Садиловой отсутствует в принципе. Герои мотивированны исключительно своими импульсами и шкурными интересами. Авторской оценки происходящего с морально-этических позиций тоже нет, что можно отнести к достоинствам картины – оценка с таким подходом к повествованию все больше и больше напоминает произведение в жанре "жизнь насекомых". Смотреть на человека как на зверька, который решает поведенческую задачку, проходит лабиринт, например, может быть довольно интересно.

Другой пример сближения образов человека и животного можно увидеть в конкурсной картине "Паразит" корейского режиссера Пон Джун-хо. В центре сюжета нищая корейская семья – отец, мать, сын и дочь, которые обманом и интригами втираются в доверие к местным богачам и паразитируют на их состоянии. Фильм демонстрирует колоссальное экономическое неравенство в современной Корее, до боли понятное российскому зрителю. Помимо классовой вражды, героями движет семейственность – стремление продвинуть своих выше по пищевой пирамиде.

Жизнь насекомых по-корейски, в отличие от взгляда из российской глубинки, наполнена юмором и иронией, непредсказуемыми сюжетными поворотами и неожиданным кровавым финалом в лучших традициях жесткого азиатского кино. Если верить автору, единственный способ не стать паразитом – это вырваться из нищеты, что для героев оказывается прочти невозможным. Ответа на вопрос, как перестать быть животным, в российской картине нет. И даже вопрос такой не ставится.

Уже совсем скоро мы узнаем решение жюри. Фестиваль закрывается завтра, так что интрига пока сохраняется. Ждем итогов.