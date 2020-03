COVID-19 способен затаиться на несколько дней на различных поверхностях

Ученые выяснили, сколько дней китайский коронавирус может поддерживать жизнеспособность на разных поверхностях. Исследования показали, что на пластике и нержавеющий стали инфекция сохраняется до 72 часов.

Специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и ведущих американских центров и университетов провели ряд исследований. Выяснилось, что на картоне COVID-19 живет 24 часа, на медных поверхностях – не более четырех часов.

В воздухе инфекция может оставаться до трех часов, рассказали ученые изданию The New England Journal of Medicine. Подтверждено, что коронавирус способен передаваться воздушно-капельными путем.

Эксперты сравнили пути заражения современного SARS-CoV-2 и его предшественника SARS-CoV-1. Отмечается, что более раннее заболевание могло функционировать на поверхностях в течение девяти суток.

В мире на данный момент коронавирусом заразилось более 200 тыс. человек, погибли 8700 заболевших.

Ранее "Утро" рассказало, что в России планируют создать дешевую вакцину от CODIV-19.