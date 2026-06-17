Согласно рейтингу "Эксперт ЮГ", совокупная выручка 100 крупнейших компаний Республики Крым и Севастополя в 2021 году составила 360,4 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Прирост прибыли оказался еще значительнее – 81%, до 18,4 млрд рублей.

Лидирующие отрасли. Основой крымского крупного бизнеса остается оптовая и розничная торговля – на нее приходится 34,5% совокупной выручки всего рейтинга. Второе место занимает пищевая промышленность с долей почти 11%. На эти две отрасли в сумме приходится более 70% выручки участников рэнкинга. При этом самыми динамичными стали машиностроение и металлообработка, а также производство электрооборудования – здесь выручка выросла более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

Тройка лидеров. Первое место заняла сеть АЗС "Кедр" (выручка 25,2 млрд руб., +24,2%). На втором месте – розничная сеть "Пуд" (19,2 млрд руб., +14,9%), которая управляет одноименными супермаркетами на полуострове. Замыкает тройку оптовая компания "Партнер" (17,7 млрд руб., +30,0%), специализирующаяся на поставках продуктов питания и товаров народного потребления.

Туристический сектор. Отличительной чертой крымского рейтинга стало присутствие четырех крупных туристических компаний с выручкой в диапазоне 1,5–6 млрд рублей. Среди них – "Гарант-СВ" (6,1 млрд руб., +93,9%), "Семейный отдых" (4,0 млрд руб., +71,0%), "Кипарис 2" (1,8 млрд руб., +52,1%) и "ЭТЦ В Парковом" (1,5 млрд руб., +19,6%). В среднем прирост выручки в туристической отрасли превысил 60%, что отражает активное восстановление индустрии гостеприимства на полуострове.

Также в число крупнейших предприятий вошла компания "КВК Групп" (пищевая промышленность), занявшая 31-е место с выручкой 3,25 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2020 году. Это ведущий производитель крепких алкогольных напитков региона. Наличие собственных запасов выдержанных в дубовых бочках коньячных спиртов позволяет предприятию выпускать премиальную продукцию. Так, в честь двенадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией компания выпустила в 2026 году лимитированную коллекцию коньяка 12-летней выдержки "Крымский".

"Юбилейную партию мы выпустили ограниченным тиражом, разлили в бутылки, каждая из которых содержит свой уникальный номер и упаковали в подарочный тубус со слоганом "Крымский – истинно наш!" Это знаковая партия напитка, она произведена из дистиллятов 2014 года, и мы уверены, что коллекционеры и любители редких вещей оценят этот символ великого исторического события. Это ведь не просто коньяк – это часть истории нашей страны",

— прокомментировал Виктор Злотницкий, генеральный директор КВК Групп.

Ведущие инфраструктурные достижения полуострова за 12 лет в составе России. Без модернизации логистики, энергосетей и транспортной инфраструктуры прогресс в аграрной сфере и экономике полуострова был бы невозможен. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и реальные трудности, связанные с блокадами, за двенадцать лет в Крыму удалось построить и реконструировать ряд ключевых объектов. Они гарантируют суверенитет региона и его надежную связь с остальной территорией страны:

· Крымский мост – 19 км, введен в эксплуатацию в 2018-м.

· Магистраль "Таврида" — скоростная трасса от Керчи до Севастополя.

· Аэропорт "Симферополь" — его обновленный терминал считается одним из лучших в России.

· Энергетический мост + Таврическая ТЭС — свыше 900 МВт, что сделало регион полностью независимым в вопросах энергоснабжения.

· Водовод к Северо-Крымскому каналу — проблема дефицита воды снята.