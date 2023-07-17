Наследственное право: что нужно знать

В тонкостях наследственных правоотношений разбирался юрист Борис Белоновский

Рано или поздно каждому человеку приходится столкнуться с наследственными правоотношениями. Безусловно, неприятно, когда, сталкиваясь с негативными эмоциями при принятии смерти близкого человека, нам также приходится еще и принимать в этом участие или, как минимум, начать задумываться о наследстве.



В настоящей статье будет описана процедура принятия наследства, описание сторон наследственных правоотношений, возможные сложности и риски, с которыми наследники могут столкнуться, а также будут прописаны причины, почему оформление наследства необходимо для каждого гражданина (будущего наследодателя) и чем раньше, тем лучше.

Что такое наследство

Для начала нужно дать определение, что такое наследство и каким образом им руководствоваться. Наследство – это имущество, права и обязанности физического лица, которое после его смерти переходит наследникам. Важный момент: в наследство могут входить не только недвижимость, акции, ценные бумаги и иные блага, а также и обязанности в виде долгов, кредитов, займов и иных. По этой же причине важно знать, что наследник(ки) должны принять наследство в полном объеме, как блага, так и обязанности. Если говорить про то, что не входит в состав наследства, но при этом принадлежало гражданину при жизни, то это все нематериальные блага и различного рода неимущественные права, к примеру, авторские права, звания, титулы, награды и т. д.

Продолжая тему наследства, можно сказать то, что формируется оно тремя видами:

– По закону, то есть при жизни гражданин наследство не оформил, и всё его имущество переходит поровну наследникам в порядке наследственной очереди;

– По завещанию, то есть гражданин оформил нотариально заверенный документ, где четко распределил свое имущество таким образом, каким посчитал необходимым;

– По наследственному договору, то есть при жизни гражданин составляет с будущими наследниками договор о том, что после смерти гражданина его имущество переходит наследнику(кам) при совершении определенных действий или наступлении конкретной ситуации или события. Такой договор также должен быть нотариально заверенным.

Наследственный договор отличается от завещания тем, что завещание является сделкой одностороннего формата, в то время, когда наследственный договор подразумевает под собой двух и более лиц.

Кто такие наследники, их виды

Теперь что касается наследников:

Наследниками считаются юридические и физические лица, которые по закону или по наследственным документам (завещание или наследственный договор) принимают на себя наследуемые им права и обязанности от наследодателя после его смерти. Наследники делятся на две категории: наследники по закону, которые получили право быть наследниками на основании российского законодательства, а также родства с наследодателем, и те, которые получили право на основании наследственного документа.

Наследники по закону:

Наследники по закону появляются в наследственном деле в случае, если наследодателем при жизни не было оформлено завещание или оно было признано недействительным. Наследники из этой категории делятся на очереди. Очередью в наследственном праве считается то, в каком порядке ты можешь претендовать на наследство. В российском законодательстве предусмотрено восемь очередей, каждая очередь означает степень родства с наследодателем.

1 очередь – Дети, супруг(га), родители, а также внуки по праву представления (статья 1146 ГК РФ);

2 очередь – Полнородные и неполнородные братья и сестры, их дети, а также бабушки и дедушки;

3 очередь – Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей, а также двоюродные браться и сестры по праву представления;

4 очередь – Прабабушка и прадедушка;

5 очередь – Дети племянников и племянниц, а также полнородные и неполнородные братья и сестры дедушек и бабушек;

6 очередь – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети двоюродных братьев и сестер и дети двоюродных бабушек и дедушек;

7 очередь – пасынки, падчерицы, отчим, мачеха;

8 очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Наследники по наследственным документам

В данной категории наследников все предельно понятно и прямолинейно. Наследодатель при жизни, как дееспособный гражданин, имеет полное право распоряжаться своими имуществом по собственному усмотрению, в том числе завещать их любым физическим и юридическим лицам.

Процедура оформления и принятия наследства

Процедуры оформления наследства имеют небольшое количество различий, но в целом имеют один характер действий.

Наследование по закону:

После смерти физического лица наследственное дело открывается автоматически по месту жительства умершего или месту нахождения его наследственного имущества. Однако, имея на руках свидетельство о смерти близкого вам человека, вы можете самостоятельно подать документы об открытии наследственного дела у нотариуса. После открытия нотариусом наследственного дела, ему будет необходимо произвести работу по выявлению всевозможного имущества, долгов и иных обязательств умершего, для ускорения данного процесса нотариус может запросить у вас необходимую документацию. Срок наследственного дела составляет 6 (шесть) месяцев. Данный срок необходим для того, чтобы все наследники, имеющие право на наследство, могли принять участие в процедуре наследования. После открытия наследства каждый наследник должен у нотариуса подать соответствующее заявление о принятии наследства, после завершения всех необходимых процедур нотариусом необходимо оплатить госпошлину, после чего выдается свидетельство о принятии наследства. Этот документ необходим для полноценного использования имущества и исполнения обязательств наследодателя.

Наследование по завещанию и наследственному договору

Что касается данной категории наследства, то, в отличие от наследования по закону, их открывать не надо, они уже существуют и ждут своего часа у нотариуса. Не надо будет открывать наследство или ждать полгода. В случае с завещанием, необходимо подать заявление о принятии наследства, оплатить госпошлину и получить свидетельство для полноценного использования наследства.

Отказ от наследства

Наследники имеют право отказаться от наследства, в таком случае они должны лично или через представителя написать соответствующее заявление о том, что они отказываются от всей наследственной массы. Важный момент: отказ от наследства невозможно будет аннулировать и отказ будет означать потерю возможного права на наследство навсегда.

Еще одним фактом, который должен знать, наследник при отказе от наследства является то, что он может отказаться от него как без указания лиц (тогда имущество равномерно перейдет другим наследникам), так и в пользу конкретного наследника из числа, указанных в завещании. В процедуре наследования по закону происходит аналогичным образом.

Риски и последствия

Если говорить о рисках и возможных последствиях, то в наследственных правоотношениях существует несколько вариантов развития событий:

1 – Оспаривание завещания

Это не редкость, когда наследники по закону оспаривают завещание, что может быть связано со множеством причин, начиная от подделывания подписи, заканчивая тем, что гражданин был недееспособен или был не в состоянии здраво мыслить в момент составления документов.

2 – Споры между наследниками

Такая категория споров тоже не является редкостью, когда нежелание делить имущество между родственниками приводит к большому разладу, в том числе и к суду.

3 – Невозможность оплаты пошлины за предоставления свидетельства о принятии наследства

Данный нюанс имеет место быть. Так как госпошлина может быть достаточно большой, согласно налоговому кодексу, 1 очередь наследников за выдачу свидетельства о праве на наследство должна оплатить пошлину в размере 0,3% стоимости имущества, но не более 100 тыс. рублей. Другим наследникам необходимо оплатить 0,6% от стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн рублей. Не у всех наследников имеется данная сумма. Важным моментов является то, что неоплата пошлины не означает, что наследство нельзя принять или использовать его для собственных целей. Дело в том, что наследники принимают наследство после подачи заявления о принятии, а пошлина оплачивается непосредственно для получения свидетельства о принятии наследства. Оно необходимо для переоформления документов на право владения, для дальнейшей продажи и другого характера использования, где будет необходимо подтверждение прав со стороны правообладателя. Срок оплаты пошлины в российском законодательстве не указан, поэтому можно хоть всю жизнь использовать наследственное имущество, но при этом должным образом его не оформлять.

4 – Пропуск срока принятия наследства.

Пропуск срока принятия наследства куда более серьезная проблема, чем неоплата пошлины. С момента открытия наследственного дела у наследников есть 6 (шесть) месяцев для того, чтобы наследство принять. Если в этот срок наследник не подаст заявление, то он не сможет на имущество претендовать и крайне сложно будет этот срок восстановить без уважительных причин. Если у наследодателя за 6 месяцев не окажется никаких наследников, то имущество становится выморочным и становится собственностью государства.

Составление завещания или наследственного договора, как было выше описано, является необходимостью для того, чтобы сохранить достойные родственные отношения между потомками, предотвратить появления причин для раздора и конфликтов, а также быть уверенным, что имущество будет распределено таким образом, каким хотел бы сам гражданин.

Подводя итоги, можно прийти к выводу о том, что наследственные документы являются крайне важным фактором, которым стоит озаботиться в период, когда человек находится в дееспособном состоянии.