Каждая третья баночка крема в России сделана в Подмосковье

Московская область выпускает около 30% всей косметической продукции в стране, сообщили в региональном министерстве инвестиций, промышленности и науки.



По данным зампреда правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, за три года – с 2022 по 2025 год – производство косметики в России выросло на 50%.

"Каждая третья баночка крема на полках российских магазинов сделана в Подмосковье. В регионе работают порядка 30 предприятий отрасли, некоторые из них являются лидерами российского рынка", – отметила Зиновьева.

Подмосковные предприятия выпускают средства по уходу за кожей и волосами, декоративную косметику, парфюмерию, детскую и профессиональную косметику. Ряд компаний работает по полному циклу – от разработки рецептур до выпуска готовой продукции.



Один из показательных примеров – компания "Аравия" из Протвино, специализирующаяся на профессиональной косметике. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, в 2022 году она получила земельный участок площадью 2,4 гектара по региональной программе "Земля за 1 рубль" и создала 380 новых рабочих мест. В июле компания планирует запустить вторую очередь производственно-складского комплекса площадью 10 тысяч квадратных метров, что увеличит выпуск продукции на 40%.

Косметика из Подмосковья поставляется в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Региональные производители регулярно участвуют в международных выставках при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Экспорт".