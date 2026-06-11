Каждая третья баночка крема в России сделана в Подмосковье

Каждая третья баночка крема в России сделана в Подмосковье
Фото: пресс-служба Мининвеста Подмосковья

Московская область выпускает около 30% всей косметической продукции в стране, сообщили в региональном министерстве инвестиций, промышленности и науки. 

По данным зампреда правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, за три  года – с 2022 по 2025 год – производство косметики в России выросло на 50%. 

"Каждая третья баночка крема на полках российских магазинов сделана в Подмосковье. В регионе работают порядка 30 предприятий отрасли, некоторые из них являются лидерами российского рынка", – отметила Зиновьева.

Подмосковные предприятия выпускают средства по уходу за кожей и волосами, декоративную косметику, парфюмерию, детскую и профессиональную косметику. Ряд компаний работает по полному циклу – от разработки рецептур до выпуска готовой продукции.

Один из показательных примеров – компания "Аравия" из Протвино, специализирующаяся на профессиональной косметике. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, в 2022 году она получила земельный участок площадью 2,4 гектара по региональной программе "Земля за 1 рубль" и создала 380 новых рабочих мест. В июле компания планирует запустить вторую очередь производственно-складского комплекса площадью 10 тысяч квадратных метров, что увеличит выпуск продукции на 40%.
Косметика из Подмосковья поставляется в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Региональные производители регулярно участвуют в международных выставках при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Экспорт".

Подарок Макрона Зеленскому спровоцировал скандал во Франции: "Какой позор"

Многие в ужасе от действий главы Пятой республики

В Европе сделали мрачное признание об Украине

Украинцы столкнулись с настоящей катастрофой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей