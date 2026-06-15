Подмосковный оркестр под управлением Дмитрия Юровского выступил на фестивале «Рожденные Россией»

Симфонический оркестр Московской областной филармонии впервые выступил в Большом зале консерватории в рамках IX Всероссийского музыкального фестиваля "Рожденные Россией", сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

В сообщении областного ведомства сказано, что коллектив под управлением художественного руководителя Дмитрия Юровского исполнил Второй концерт Рахманинова (солист Дмитрий Маслеев), Вторую симфонию Чайковского, "Вальс" Хачатуряна к драме Лермонтова "Маскарад" и увертюру "Сон на Волге" Аренского.

"Для Симфонического оркестра Московской областной филармонии, который сейчас переживает второе рождение, нынешнее выступление является важной отправной точкой", – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Юровский возглавил оркестр в марте этого года. В планах коллектива – расширение репертуара и усиление многожанровости программ.

Художественный руководитель фестиваля – заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Соловьев.

Народный артист РФ, худрук Московской областной филармонии Максим Дунаевский отметил значимость фестиваля для развития региональной культуры. "Этот фестиваль особенно важен: он открывает и поддерживает региональные оркестры, ансамбли и исполнителей", – сказал Дунаевский.

Фестиваль приурочен ко Дню России. Его особенностью является приглашение на сцену Большого зала консерватории фольклорных коллективов.