В Подмосковье наградили волонтеров, собиравших голоса за благоустройство территорий

В музыкально-драматическом театре Пушкино прошла церемония награждения активистов, участвовавших в голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в этом году к проекту привлекли более 4 тыс. добровольцев.

"Мы участвуем в ФКГС уже шесть лет. Это колоссальная работа амбассадоров и руководителей штабов, которые обучали волонтеров, и самих ребят, стоявших на точках в любую погоду", – сказала Швелидзе.

По данным пресс-службы Министерства информации и молодежной политики Московской области, почетные грамоты получили координаторы регионального движения "Волонтеры Подмосковья" Рената Демидова, Юлия Ивлева и Константин Кузовков.

Волонтер из Подольска Виктория Родина, впервые участвовавшая в проекте, собрала более 380 голосов. Она рассказала, что волонтеры выходили на предприятия, чтобы рассказать о программе сотрудникам. Благодаря этому Симферопольская аллея в микрорайоне Климовск набрала более 26 тыс. голосов.

Вероника Пак участвует в ФКГС четвертый год. Она отметила, что проект вдохновляет людей на добрые дела, и привела пример, как однажды вовлекла в волонтерство девушку, которая теперь продолжает помогать другим.

По итогам голосования в 2026 году в план благоустройства включены территории, набравшие наибольшее число голосов. Волонтеры работали в парках, на массовых мероприятиях и в организациях. После церемонии для гостей показали спектакль "Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик".

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".