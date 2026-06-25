Почему в России растет спрос на косметологическое оборудование

Почему в России растет спрос на косметологическое оборудование
Фото: Freepik
Ещё недавно аппаратные процедуры ассоциировались с дорогими столичными клиниками, а теперь запись на УЗ-чистку или лифтинг стала обыденностью. Вместе со спросом на услуги растет и спрос на технику. Разбираемся, что за этим стоит.

Еще недавно аппаратные процедуры ассоциировались с дорогими столичными клиниками. Сегодня их предлагают салоны в большинстве городов, а запись на ультразвуковую чистку или лифтинг стала такой же обыденностью, как поход к парикмахеру. Вместе со спросом на услуги растет и спрос на технику. Разберемся, что за этим стоит.

Что разгоняет спрос

Причин несколько, и они усиливают друг друга. Люди год от года чаще выбирают безоперационные методики вместо радикальных вмешательств. Услуги перестали быть привилегией мегаполисов и дошли до салонов по всей стране. Самих салонов становится больше, и каждому нужна современная техника, чтобы не проиграть соседям. А еще меняется привычка: аппаратный уход теперь воспринимается не как разовое событие "к свадьбе", а как часть регулярной заботы о себе.

Что покупают чаще всего

Локомотивом остаются процедуры с понятным эффектом и без долгого восстановления, ультразвуковая чистка, микротоки, вакуумный массаж, коррекция фигуры, лифтинг. У всех у них есть общая черта: курсовой формат. Клиент возвращается снова и снова, экономика салона становится устойчивее, а бизнес охотнее обновляет парк оборудования.

Интересно, что меняется и сам портрет клиента. Если раньше на аппаратные процедуры приходили в основном перед каким-то событием, то теперь это чаще люди, для которых уход, часть рутины, как спортзал или визит к стоматологу. Среди них и мужчины, которых в косметологических кабинетах год от года заметно больше. Такой клиент ходит регулярно, разбирается в процедурах и задает мастеру конкретные вопросы, а значит, спрос на качественные услуги и технику будет только устойчивее.

Регионы догоняют столицы

Это, пожалуй, главный сдвиг последних лет. Раньше все "вкусное" концентрировалось в Москве и Петербурге, теперь салоны в региональных центрах активно осваивают современные методики, а клиенты в небольших городах выбирают аппаратный уход без оглядки на столицу. Рынок оборудования от этого только выигрывает: он становится шире и меньше зависит от пары мегаполисов. А для самого регионального салона современная техника, способ выделиться там, где конкуренция растет на глазах.

Что это значит для бизнеса

Рост рынка – это и возможности, и давление. Чтобы удерживать клиента, салону приходится предлагать актуальные процедуры и не давать оборудованию морально устаревать. И тут важная деталь: клиенты стали разборчивее. Они сравнивают салоны и обращают внимание на то, на чем работает мастер. Современная техника превращается в аргумент доверия, иногда более весомый, чем цена или адрес.

Подобрать оборудование под формат конкретного салона сегодня можно у специализированных поставщиков: Космо Дом предлагает каталог профессиональной техники для аппаратной косметологии с характеристиками, комплектацией и условиями сервиса – это удобно, когда не хочется собирать технику, документы и поддержку по разным местам.

Коротко, о чем чаще всего спрашивают

Почему аппаратные процедуры стали такими популярными?

Запрос на безоперационные методики, приход услуг в регионы, рост числа салонов и привычка к регулярному уходу за собой.

Что востребовано больше всего?

Процедуры с понятным эффектом и без долгого восстановления: УЗ-чистка, микротоки, вакуумный массаж, коррекция фигуры, лифтинг.

Что это значит для салонов?

Рынок растет, но и конкуренция тоже. Выигрывают те, кто вовремя вкладывается в современное оборудование и сервис.

Вместо вывода

Рынок аппаратной косметологии в России продолжает расти, на устойчивом спросе на безоперационные процедуры и развитии бьюти-бизнеса в регионах. Для салонов это окно возможностей: кто вовремя вложится в технику и сервис, тот и получит фору в борьбе за клиента. А значит, спрос на профессиональное оборудование в ближайшие годы будет только крепнуть.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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