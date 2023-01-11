Представитель США накинулся на постпреда России в Собвезе ООН

Представитель США накинулся на постпреда России в Собвезе ООН
Фото: Manuel Elias/UN Photo/XinHua/www.globallookpress.com
Причиной перепалки стали новые обвинения американцев в адрес Москвы

Во время заседания Совета Безопасности ООН по Западной Африке между российским и американским представителями произошел крупный спор. Чиновник со стороны США Ричард Миллс накинулся на заместителя постпреда России в ООН Анну Евстигнееву с обвинениями, будто бы российская ЧВК "Вагнер" занимается вмешательством во внутренние дела африканских стран.

По его словам, российская сторона способствует повышению "насильственного экстремизма" в регионе Сахеля. Также Россия якобы занимается разграблением природных ресурсов Африки, нарушает там права человека и угрожает безопасности миротворцев ООН, передает "Радио 1".

Слова Миллса подтвердила координатор французской миссии ООН Исис Жара-Дарно, которая заявила, что ЧВК "Вагнер" проявили себя крайне неэффективно в борьбе с терроризмом в африканских странах.

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки тоже указал, что безопасность многих государств в Африке вызывает опасения – особенно это касается Мали, Буркина-Фасо, Нигерии и бассейна Чада. Он заявил, что это связано именно с деятельностью ЧВК "Вагнер". 

Анна Евстигнеева, в свою очередь, заявила, что представители западных стран пытаются очернить российскую помощь Мали после ухода оттуда французских наемников. Она напомнила, что Москва заключила с местными властями двустороннее соглашение о поддержке временного правительства.

Заместитель представителя РФ отдельно подчеркнула, что именно те страны, которые сейчас обвиняют российских наемников, и занимаются присваиванием ресурсов по всему миру, включая Африку, передает телеканал "360"

Источник: Die Zeit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шойгу сделал важное заявление для россиян

Министр поделился ведомственными планами на текущий год

В Австрии обнаружили неожиданный "плюс" конфликта на Украине

Вена выступила с неординарным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей