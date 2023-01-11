Представитель США накинулся на постпреда России в Собвезе ООН

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Во время заседания Совета Безопасности ООН по Западной Африке между российским и американским представителями произошел крупный спор. Чиновник со стороны США Ричард Миллс накинулся на заместителя постпреда России в ООН Анну Евстигнееву с обвинениями, будто бы российская ЧВК "Вагнер" занимается вмешательством во внутренние дела африканских стран.
По его словам, российская сторона способствует повышению "насильственного экстремизма" в регионе Сахеля. Также Россия якобы занимается разграблением природных ресурсов Африки, нарушает там права человека и угрожает безопасности миротворцев ООН, передает "Радио 1".
Слова Миллса подтвердила координатор французской миссии ООН Исис Жара-Дарно, которая заявила, что ЧВК "Вагнер" проявили себя крайне неэффективно в борьбе с терроризмом в африканских странах.
Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки тоже указал, что безопасность многих государств в Африке вызывает опасения – особенно это касается Мали, Буркина-Фасо, Нигерии и бассейна Чада. Он заявил, что это связано именно с деятельностью ЧВК "Вагнер".
Анна Евстигнеева, в свою очередь, заявила, что представители западных стран пытаются очернить российскую помощь Мали после ухода оттуда французских наемников. Она напомнила, что Москва заключила с местными властями двустороннее соглашение о поддержке временного правительства.
Заместитель представителя РФ отдельно подчеркнула, что именно те страны, которые сейчас обвиняют российских наемников, и занимаются присваиванием ресурсов по всему миру, включая Африку, передает телеканал "360".
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