В центрах московского долголетия 24 ноября состоятся Дни культуры

В центрах московского долголетия 24 ноября состоятся Дни культуры
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Участники познакомятся с традициями и культурой Китая, Кубы, Венесуэлы, Казахстана и других стран

Организаторы проекта "Московское долголетие" стремятся разнообразить досуг столичных пенсионеров, предлагая им все новые познавательные и развивающие мероприятия. Желающие могут учить иностранные языки, посещать лекции по истории, знакомиться с творчеством российских и зарубежных писателей в литературных мастерских. В этом году для участников проекта подготовили Дни культуры совместно с представителями посольств, землячеств и национальных ассоциаций. Мероприятия пройдут 24 ноября в 11 центрах московского долголетия.

Во флагманских центрах московского долголетия программа будет посвящена определенной стране.  Например, в центре московского долголетия "Выхино" состоится День Эквадора. Участники приготовят национальные блюда и узнают о кулинарных традициях Латинской Америки. А в центре московского долголетия "Сокольники" пройдет День Бразилии. Гостей научат движениям самбы.

Для поклонников азиатской культуры проведут День Китая в центре московского долголетия "Ломоносовский". Гости примут участие в чайной дегустации и мастер-классе по единоборствам. Гости Дня Казахстана, который пройдет в центре московского долголетия "Щербинка", познакомятся с национальными инструментами, а посетители Дня Узбекистана в центре московского долголетия "Москворечье-Сабурово" узнают о кулинарных традициях этой страны.

В центре московского долголетия "Южное Тушино" состоится День Беларуси. Посетителей научат рисовать национальные орнаменты и создавать куклы-обереги.

Об обычаях Балканского полуострова расскажут во время Дня Сербии. Он состоится в центре московского долголетия "Восточное Дегунино". Для гостей пройдут творческие мастер-классы, концерт, а также выставка, посвященная быту жителей этой страны. 

Центр московского долголетия "Пресненский" приглашает на День Кубы. Мероприятия в центре московского долголетия "Крылатское" посвятят Венесуэле, в центре московского долголетия "Силино" (Зеленоград) пройдет День Перу. В центре московского долголетия "Марьина Роща" гостей познакомят с культурой и обычаями Азербайджана.

Программа продлится с 14:00 до 17:00. Присоединиться к ней могут все желающие москвичи старшего возраста вместе с семьями и друзьями. Для этого надо выбрать для себя страну и посетить именно этот центр московского долголетия. На некоторые мастер-классы необходима предварительная регистрация.

Следующие Дни культуры в этом году пройдут 8 декабря. Следить за анонсами мероприятий можно на страницах проекта "Московское долголетие" в соцсетях.

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