Москвичей предупредили об изменении автобусных маршрутов в 14 районах города

Нововведения вступят в силу 23 ноября

Для комфортной жизни в городе огромное значение имеет общественный транспорт. Поэтому эксперты постоянно анализируют, насколько удобны те или иные маршруты, остановки, график движения, и постоянно улучшают работу транспортной системы. При необходимости запускаются новые маршруты или корректируются существующие.

С 23 ноября изменения коснутся пассажиров 14 районов столицы и Одинцовского городского округа Подмосковья. Там на два новых маршрута выйдут электробусы, а два существующих станут делать удобный заезд к станциям Московского центрального диаметра (МЦД). Новая транспортная сеть заработает и в инновационном центре "Сколково". Кроме того, изменятся четыре маршрута в разных районах столицы.

Автобусы № 1147а, 1147с и 1147 получат номера Sk2, Sk3 и Sk4 соответственно. Их путь будет проходить через КПП № 9, далее – по улице Сикорского через новые остановки "Ренова", "Татнефть", "Хадасса Медикал" (в сторону "Татнефти") до конечной остановки "ТМК".

На маршрут Sk3 выйдут современные экологичные электробусы. Они поедут до станции Солнечная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) через поселки Заречье и Мещерский.

Номера автобусов № 575 и 781 изменятся на 275 и 912 соответственно. Они будут подъезжать к станции Мещерская МЦД-4. Остановку "МЦД Мещерская" на Рябиновой улице переименуют: отныне она будет называться "Рябиновая улица (МКАД)".

Вместо автобуса № 883 можно будет воспользоваться маршрутами Sk3 (для поездок между поселком Мещерским и станцией метро "Говорово"), № 205 (чтобы добраться до остановки "Торговый центр", а также № 275 и 912, которые следуют по Рябиновой улице (для поездок до станции Мещерская МЦД-4).

Автобус № 650 получит другой номер – № 765. При этом его маршрут будет продлен до Саратовской улицы, жителям которой станет еще более комфортно добираться до станции метро "Текстильщики".

Узнать о новой сети маршрутов наземного транспорта, которые проходят через инновационный центр "Сколково", можно на специализированной странице сайта transport.mos.ru.