Кинопарк "Москино" подготовил новую программу на выходные 23-24 ноября

Гости смогут записать видеопоздравление маме, посмотреть шоу и сделать интересные фотографии

Каждые выходные в кинопарке "Москино" бывают незабываемыми и не похожими на предыдущие. 23-24 ноября не станет исключением. На ближайшие субботу и воскресенье кинопарк подготовил много интересных мероприятий, которые понравятся посетителям разного возраста. Желающие смогут побывать в киноэкспедиции, научиться актерскому мастерству и посмотреть интересные фильмы.

В декорации "Театр Гонзаги" будет представлен увлекательный акробатический спектакль. На этой же площадке в субботу любознательные зрители смогут полюбоваться эффектным электрическим "Тесла-шоу" и проникнуться атмосферой инновационных научных достижений. А в воскресенье здесь всех покорят своим мастерством фокусники-иллюзионисты.

В декорациях "Уездный город" пройдут постановочные съемки эпизодов по мотивам советского фильма "Покровские ворота". Соседняя декорация "Питерский бар" превратится в таверну "Три пескаря" из киносказки "Приключения Буратино". Посетители смогут побывать в роли любимых персонажей и сделать эффектные фотографии.

В целом киновыходные – это возможность организовать оригинальные фотосессии. Например, в декорации "Ковбойский городок" можно ощутить себя на Диком Западе: примерить костюмы из специального костюмерного комплекса на колесах и прицелиться в грозный бутафорский кольт. А на площадке "Москва 1940-х годов" желающие могут сделать снимки в стиле ретро.

Особое предложение приготовили в кинопарке "Москино" ко Дню матери. 24 ноября посетители смогут записать для своих близких поздравление на фоне съемочных декораций. Скачать видеооткрытку можно будет с 26 ноября по 1 декабря.

В образовательном центре кинопарка "Москино" дети и взрослые смогут принять участие в творческих мастер-классах, например по созданию кинотарелок, по аквагриму или плетению из цветных нитей.

"Медиа Академия" ждет юных участников на занятия по актерскому мастерству, вокалу и танцам. Ребята узнают о темпоритме, перемещении актера в пространстве, значении мизансцены, погружении в роль и взаимодействии артиста с собственным телом.