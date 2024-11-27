Москвичи и гости столицы смогут поздравить родных с Новым годом открыткой в ретростиле

Москвичи и гости столицы смогут поздравить родных с Новым годом открыткой в ретростиле
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Дети и взрослые смогут также отправить письмо Деду Морозу

В столице открывается "Зимняя почта". Около 80 специальных почтовых ящиков появятся на площадках фестиваля "Московские сезоны" и многих других местах по всему городу. В рамках акции москвичи и туристы смогут бесплатно отправить поздравительную открытку друзьям и близким или письмо Деду Морозу.

Отправить новогоднее послание можно будет с 1 декабря. На фестивальных площадках "Московских сезонов" будут предложены на выбор поздравительные открытки в ретростиле: с медвежатами, снеговиками, украшенными шарами и звездами новогодними елками. Открытку можно будет подписать и тут же отправить друзьям или родственникам. Для этого на площадках установили специальные ящики "Почты России". Главное – помнить точный адрес получателя.

А вот адрес Дедушки Мороза знать не обязательно: письмо для него, опущенное в ящик "Зимней почты", непременно дойдет до новогоднего волшебника.  

Филиалы "Зимней почты" будут открыты в разных районах города и, конечно, на основных общественных площадках столицы. Например, такой ящик будет размещен в нарядном домике на одной из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади. Юных гостей здесь встретит не только Дед Мороз, но и его веселые помощники. Они объяснят ребятам, как заполнить открытку и оформить письмо, которые потом можно будет забрать с собой или отправить по адресу.

На площадках "Московских сезонов" посетителям также помогут сделать красивую фотографию, распечатать ее в формате открытки, а затем подписать и отправить своим друзьям или даже самому себе на память о зиме. Сделать это можно в будни с 11:00 до 21:00, по выходным и праздникам – с 10:00 до 21:00.

"Путешествие в Рождество" – один из самых популярных фестивалей проекта "Московские сезоны". В этом году он пройдет в столице с 14 декабря 2024 по 12 января 2025 года. Более чем на 30 площадках гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, знакомство с национальными блюдами регионов России, катание на коньках, зимние игры, детские утренники, спектакли и другие события.

Акция "Зимняя почта" проходит в рамках проекта "Зима в Москве", который стартует 1 декабря и продлится до 28 февраля следующего года.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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