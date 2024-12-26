Портал "Узнай Москву" предложил новый праздничный маршрут

Портал "Узнай Москву" предложил новый праздничный маршрут
Фото: mos.ru
Во время прогулки можно побывать в самых красивых местах столицы и узнать старинные новогодние традиции

Новый маршрут, посвященный истории празднования Нового года, опубликован на портале "Узнай Москву". Участники увидят красивые столичные улицы и узнают интересные факты.

Начать прогулку предлагается на Красной площади. Традиция праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января связана с именем Петра Первого. Именно он, побывав в Европе, издал 20 декабря 1699 года указ,  предписывая москвичам  отмечать наступление нового года на европейский манер: украшать дома еловыми ветками, запускать фейерверки, нарядно одеваться и устраивать массовые гулянья.

В начале XX века стали популярны массовые торжества. Проводили их и в московском Манеже – второй точке маршрута. Здание возвели по указу Александра I по случаю пятилетия победы над Наполеоном в войне 1812 года. В ночь на 1 января 1911 года в Манеже прошла программа под названием "Сорочинская ярмарка". В газетах тогда написали, что отпраздновать здесь Новый год собралась "огромная толпа".

От Манежа предлагается проследовать к Московскому Кремлю. В 1954 году праздничную елку впервые провели в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а с 1962-го мероприятие заняло новую престижную площадку - Кремлевский дворец съездов. На главную елку страны приглашали лучших учеников со всех советских республик. Елка в Кремле проходит и сейчас.  

Следующая площадка – Дом Благородного собрания. С этим зданием связана история появления в столице праздничных елок. С начала 1850-х годов их стали проводить в зале Дома Благородного собрания (ныне – Дом союзов). После революции эта традиция была упразднена, но в 1935 году праздники для детей были возобновлены.  

Завершится прогулка на Воробьевых горах. Именно здесь в 1891 году московский ресторатор Степан Крынкин первым начал устраивать новогодние фейерверки. Яркие огни его салютов можно было увидеть даже из центра города.

На портале "Узнай Москву" доступны и другие праздничные маршруты. Пользователи могут пройтись по самым нарядным улицам и площадям столицы, познакомиться с историческими зданиями, украшенными к Новому году, посмотреть места, где снимали любимые фильмы. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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