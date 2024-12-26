Каникулы в Москве: на mos.ru подготовили инструкции, как интересно и с пользой провести время

Информацией могут воспользоваться как москвичи, так и гости города

В столице проходит проект "Зима в Москве". Он объединил сотни спортивных, развлекательных, познавательных мероприятий для детей и взрослых. Узнать, как построить оптимальный маршрут прогулки по городу, какие события посетить и где побывать в первую очередь, помогут инструкции на портале mos.ru.

"На портале mos.ru опубликовано более 430 полезных инструкций, которые затрагивают самые разные аспекты жизни в Москве. Некоторые из них будут особенно полезны москвичам в преддверии длинных праздничных выходных",

– сообщили в Департаменте информационных технологий столицы.

Так, горожане, предпочитающие активный отдых, могут с помощью инструкций mos.ru найти подходящую площадку для игры в хоккей, лыжную трассу или каток: вполне может оказаться, что покататься на коньках можно буквально в соседнем дворе или торговом центре.

В рамках проекта "Музеи – детям" школьники и учащиеся столичных колледжей могут бесплатно посетить более 115 городских музеев, галерей и выставочных залов даже в каникулы. В их числе Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Государственный Дарвиновский музей, музей А.С. Пушкина, Биологический музей имени К.А. Тимирязева. В специальной инструкции можно найти ответы на все вопросы, как воспользоваться этой возможностью.

Для туристов портал mos.ru подготовил особую памятку. Она подойдет как для тех, кто хорошо ориентируется в городе, так и для тех, кто впервые собирается посетить столицу. Здесь собрана вся самая важная информация: адреса туристических информационных центров, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, сведения о работе городского транспорта и многое другое. Пользователи могут заранее узнать, что посмотреть в городе, как не потеряться в метро, куда обращаться в экстренной ситуации.

Подраздел "Инструкции для удобной жизни в Москве" на портале mos.ru находится в разделе "Помощь". Здесь также размещены все официальные каналы для связи с правительством Москвы. Москвичи могут записаться на видеоконсультации или отправить сообщение через электронную приемную.