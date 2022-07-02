Перед продажей квартиры звезда решила как следует отдохнуть

Звезда оперного пения Анна Нетребко обожает собираться в широком кругу друзей и знакомых – часто закатывает праздники по поводу и без. Дива накануне решила не отходить от своих славных традиций и решила устроить шумную вечеринку в своей роскошной квартире в Вене, которую не так давно решила выставить на продажу.

Праздник вышел что надо: множество гостей, вкусные блюда и мыльные пузыри от самой героини торжества. В социальных сетях Анна показала, как повеселилась. Журналисты решили, что таким образом Анна решила закатить прощальный пир перед тем, как продать свой пентхаус.

Лишь на днях прокатились слухи, что Нетребко намерена расстаться со своим роскошным австрийским жильем. Пентхаус в центре столицы располагается у францисканской церкви, на которую открывается вид со сторого этажа. Суммарная площадь помещения порядка 220 квадратных метров, стоимость – практически 4 миллиона евро.

А не так давно оперная дива дала интервью одному из изданий с провокационным заголовком о России. Анна не стала ничего стесняться и выложила все в социальные сети, где на нее практически сразу обрушился праведный гнев российских поклонников.