Никому не нужный: за что российский шоу-бизнес невзлюбил Шатунова

Никому не нужный: за что российский шоу-бизнес невзлюбил Шатунова
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезды прохладно относились к певцу, считает критик

Пока страна оправляется от смерти Юрия Шатунова, Сергей Соседов продолжает разносить артистов – что живых, что не очень. На этот раз известный музыкальный критик заявил, что отечественный шоу-бизнес будто бы не слишком любил исполнителя многих хитов, потому и решил проигнорировать его похороны.

Хотя на церемонии прощания появились и Николай Басков, и даже Игорь Крутой. Однако, считает Сергей, это вовсе не показатель: у основной богемы не было ни дел, ни времени – а отношение к Юрию было прохладным.

Другое дело, считает Соседов – Иосиф Кобзон, которого провожали в последний путь все подряд. А тут в основном были поклонники и поклонницы, которые танцевали под "Белые розы" 30 с лишним лет назад.

Впрочем, считает Соседов, удивляться тут нечему: сам музыкальный критик видел исполнителя "Белых роз" трижды в жизни. И это не значит, что нужно сразу же идти на похороны. 

"Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит", – высказался критик.

А не так давно, вскоре после кончины артиста, выяснилось, что Юрий так и не составил завещание. Позднее оказалось, что у Шатунова была квартира в Москве и в Сочи. Наследниками первой очереди считаются супруга и двое детей.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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