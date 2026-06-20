Цены на концерты Леонтьева резко взлетели

Цены на концерты Леонтьева резко взлетели
Валерий Леонтьев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артист очень высоко ценит свое время

Знаменитый певец Валерий Леонтьев резко поднял стоимость своих выступлений в России и таким своеобразным образом разделил заказчиков на две "категории". Теперь за концерт на родине звезда просит значительно больше, чем за аналогичное выступление за рубежом.

Прессе стало известно, что за 50-минутный концерт в родной стране знаменитость требует не менее 17 миллионов рублей. При этом для иностранных клиентов его гонорар оказался заметно ниже – около 12 миллионов рублей.

Кроме того, певец пересмотрел подход к организации выступлений и отказался от проведения одиночных корпоративных мероприятий. Такое решение связано с состоянием здоровья и сложностями длительных перелетов между странами и континентами.

Так что отныне знаменитость предпочитает участвовать в крупных концертных проектах, позволяющих сократить количество перелетов и одновременно сохранить высокий уровень дохода.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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