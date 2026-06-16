Параллельный импорт в Россию: что изменилось для импортёров в 2026 году

Параллельный импорт в Россию: что изменилось для импортёров в 2026 году
Фото: Freepik

Параллельный импорт в Россию остаётся важным инструментом для компаний, которые закупают оригинальные зарубежные товары без прямого договора с правообладателем. Такой механизм используют поставщики оборудования, комплектующих, электроники, автозапчастей, товаров для розницы и маркетплейсов, когда прямые каналы поставок ограничены или экономически невыгодны.

В 2026 году к таким сделкам нужно подходить внимательнее. С 27 мая вступили в силу изменения в перечне товаров, разрешённых к ввозу по параллельному импорту. Из списка исключили ряд товарных категорий и отдельные позиции известных брендов, поэтому перед оплатой партии важно проверить не только поставщика и цену, но и саму возможность законного ввоза конкретного товара.

Почему параллельный импорт в Россию требует проверки до закупки

Параллельный импорт в Россию не отменяет таможенный контроль, сертификацию, требования к маркировке и проверку документов. Товар может быть оригинальным, но этого недостаточно для безопасной поставки. Таможня оценивает код ТН ВЭД, описание, стоимость, происхождение, товарный знак, разрешительные документы и корректность декларации.

После обновления перечня особенно важно проверять электронику, компьютерную технику, промышленное оборудование, измерительные приборы, изделия из металлов, пластмассы, парфюмерию и другие категории, по которым могли измениться условия ввоза. Если товар исключён из перечня, поставка по старой схеме может привести к задержке груза, дополнительному хранению на СВХ, спору по товарному знаку или необходимости менять маршрут и комплект документов.

Что проверить перед поставкой

Параллельный импорт в Россию начинается не с перевозки, а с анализа товара и документов. Ошибки на этом этапе часто становятся заметны уже после прибытия груза в порт, на терминал или при подаче декларации.

  • наличие товара и бренда в актуальном перечне Минпромторга;
  • код ТН ВЭД, модель, артикул, товарный знак и техническое описание;
  • инвойс, упаковочный лист, контракт, транспортные документы и сведения о происхождении;
  • сертификаты, декларации соответствия, маркировку и иные разрешительные документы.

Все сведения должны совпадать между собой. Если в инвойсе указана одна модель, в упаковочном листе другая, а описание не позволяет точно идентифицировать товар, оформление может затянуться. Отдельный риск связан с таможенной стоимостью: неполные сведения о продавце, спорная цена или неясные условия поставки повышают вероятность дополнительных запросов и корректировки.

Как маршрут влияет на параллельный импорт в Россию

Поставки часто идут через Турцию, Китай, ОАЭ, Казахстан, Киргизию, Армению и другие транзитные направления. Для импортёра важен не только сам маршрут, но и документы по всей цепочке: кто продавец, где товар был введён в гражданский оборот, как оформлен экспорт, какие условия Incoterms применяются и кто несёт расходы на каждом участке.

В таких проектах международная транспортная компания помогает связать закупку, перевозку, портовые расходы, терминальную обработку, документы перевозчика и таможенное оформление. Это особенно важно при контейнерных, мультимодальных и автомобильных поставках, где задержка на одном участке влияет на хранение, демередж, детеншн и срок доставки до склада.

Что учитывать импортёрам в 2026 году

Главный риск для участника ВЭД – работать по старым правилам и не проверять обновления перечня. Параллельный импорт в Россию остаётся законным механизмом, но только при корректной подготовке конкретной партии: товара, бренда, кода ТН ВЭД, документов, маршрута, разрешений и условий поставки.

Если груз связан с брендированной продукцией, санкционными ограничениями, сертификацией, маркировкой или несколькими странами в цепочке, лучше заранее проработать ввоз товаров по параллельному импорту. Такой подход помогает до отгрузки увидеть слабые места в документах, оценить маршрут, рассчитать сопутствующие расходы и снизить риск задержек при выпуске ДТ.

Параллельный импорт в Россию в 2026 году требует не формального, а проверочного подхода. Надёжная схема строится вокруг конкретного товара: его бренда, кода ТН ВЭД, страны отправления, документов, условий поставки, требований таможни и дальнейшей доставки по России.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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