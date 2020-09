Участники смогут посетить более 20 площадок с бесплатными занятиями по различным направлениям йоги с известными учителями из ведущих школ Москвы

В Культурном центре ЗиЛ 27 сентября пройдет 6-й Международный день йоги, под руководством бессменного организатора компании Organic People. Для тех, кто не сможет присоединиться к фестивалю лично, студия "Атма Медиа" организует онлайн-трансляцию в режиме реального времени на весь мир.



Открытие фестиваля традиционно начнется с массового выполнения упражнения "сурья намаскар" ("приветствие солнцу") 108 раз. После чего участники фестиваля смогут посетить более 20 площадок с бесплатными занятиями по различным направлениям йоги с известными учителями из ведущих школ Москвы, погрузиться в медитации, попробовать аюрведу, послушать лекции на темы здорового образа жизни, красоты, правильного питания и саморазвития.

Любителей музыки ожидают три сцены с живыми выступлениями артистов разных направлений – этно, киртан (мантры), электро, а также танцевальные площадки с мастер-классами. Хедлайнеры фестиваля – Zventa Sventana, On The Go, Сироткин.

На Organic People Market будет представлена тематическая продукция – дизайнерская и йога-одежда, изделия ручной работы из разных стран мира, продукты полезного питания, натуральная косметика, экотовары и вегетарианский фудкорт.

Самые маленькие посетители фестиваля смогут также попробовать себя в йоге. Занятия будут носить ознакомительный характер, чтобы юные посетители в игровой форме погрузились в основы йоги и приобщились к здоровому образу жизни.

6-й Международный день йоги носит благотворительный характер. Все собранные в этот день средства и 10% от проданных ВИП-билетов будут направлены в Благотворительный фонд Константина Хабенского. ВИП-билет включает в себя пакет обучающих онлайн-курсов и ценных подарков от партнеров фестиваля, а также возможность оказаться в первых рядах перед главной сценой фестиваля на выступлениях всех хед-лайнеров.

Время проведения фестиваля – с 10:00 до 22:00

Адрес: Москва, ул. Восточная, 4, Культурный центр ЗиЛ

Вход свободный.

Подробная информация - https://organic-people.com/yogadayrussia202

В 2019 году 5-й Международный день йоги прошел в парке Царицыно. Это был гигантский городской праздник, не имеющий аналогов по контенту, масштабу и качеству аудитории в России и странах СНГ. На 50 площадках собрались около 70 тысяч участников. В 2020 году в связи с ограничительными мерами планируется посещение почти 15 тысяч участников.