Капитан Джек Воробей отправится в необычное путешествие

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп, который по совместительству является еще и музыкантом, может сыграть в группе своего давнего друга, эпатажного музыканта Мэрилина Мэнсона.

Соответствующая запись появилась в микроблоге Twitter Мэнсона.

Johnny Depp is considering a position on guitar. Sound great? — Marilyn Manson (@marilynmanson) 17 января 2018 г.

"Нашим гитаристом может стать Джонни Депп. Неплохо звучит, правда?" - написал он.

Депп уже сотрудничал с группой Мэнсона - выступал как гитарист и ударник в альбоме 2012 г. Born Villain, а также снялся в нескольких откровенных клипах музыканта.

У самого Деппа тоже есть группа - Hollywood Vampires. В ней, кроме капитана Джека Воробья, музицируют монстр рока Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. В конце мая этого года группа даже запланировала концерт в России. Возможно, Депп пытается подзаработать денег на музыкальном поприще - ведь его финансовые дела в последнее время складываются не очень успешно. Финансовые менеджеры звезды обвинили его в том, что он швыряет деньги на ветер и уже промотал свое состояние, а сам он считает, что его доверенные лица нагрели руки на его беспечности.