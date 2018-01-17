Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Депп сыграет в группе Мэнсона

Джонни Депп. Фото: GLOBAL LOOK press/Rodrigo Reyes Marin
Капитан Джек Воробей отправится в необычное путешествие

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп, который по совместительству является еще и музыкантом, может сыграть в группе своего давнего друга, эпатажного музыканта Мэрилина Мэнсона.

Соответствующая запись появилась в микроблоге Twitter Мэнсона.

"Нашим гитаристом может стать Джонни Депп. Неплохо звучит, правда?" - написал он.

Депп уже сотрудничал с группой Мэнсона - выступал как гитарист и ударник в альбоме 2012 г. Born Villain, а также снялся в нескольких откровенных клипах музыканта.

У самого Деппа тоже есть группа - Hollywood Vampires. В ней, кроме капитана Джека Воробья, музицируют монстр рока Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. В конце мая этого года группа даже запланировала концерт в России. Возможно, Депп пытается подзаработать денег на музыкальном поприще - ведь его финансовые дела в последнее время складываются не очень успешно. Финансовые менеджеры звезды обвинили его в том, что он швыряет деньги на ветер и уже промотал свое состояние, а сам он считает, что его доверенные лица нагрели руки на его беспечности.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

Консульство США в России впало в паранойю

Белому дому мерещится тотальная слежка Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей