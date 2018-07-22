Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Кабуле произошел теракт

Погибло не менее 10 человек

В Афганистане прогремел взрыв. Жертвами стали десять человек, в том числе ребенок.

Теракт произошел рядом с международным аэропортом, когда там проезжал кортеж вице-президента страны Абдула Рашида Дустума. Напомним, он вернулся из Турции, где жил в изгнании около года. Дустум прилетел из Анкары чартерным рейсом.

Взрывное устройство привели в действие в толпе сторонников опального политика. ЧП случилось примерно в 16:30 по местному времени (15:00 мск). Дустум, который находился в бронированном автомобиле, не пострадал, передает агентство  Agence France-Presse.

Данные о погибших и пострадавших пока разнятся. Так, TOLOnews сообщает об 11 жертвах и 14 раненых.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

В США восстали против антироссийских санкций

На защиту РФ встали нефтяники

В Москве задержали Эрдогана

Полюбоваться видами столицы не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей