В Кабуле произошел теракт

В Афганистане прогремел взрыв. Жертвами стали десять человек, в том числе ребенок.

Теракт произошел рядом с международным аэропортом, когда там проезжал кортеж вице-президента страны Абдула Рашида Дустума. Напомним, он вернулся из Турции, где жил в изгнании около года. Дустум прилетел из Анкары чартерным рейсом.

Взрывное устройство привели в действие в толпе сторонников опального политика. ЧП случилось примерно в 16:30 по местному времени (15:00 мск). Дустум, который находился в бронированном автомобиле, не пострадал, передает агентство Agence France-Presse.

Данные о погибших и пострадавших пока разнятся. Так, TOLOnews сообщает об 11 жертвах и 14 раненых.

