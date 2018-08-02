На базе ВВС США подняли тревогу из-за неизвестного с оружием

ЧП случилось в штате Огайо

В местный военный госпиталь на территории базы Райт-Паттерсон ворвался вооруженный человек и открыл стрельбу. Командование подняло тревогу. Туда уже приехали полиция и пожарные. Персонал эвакуировали.

О происшествии сообщается на официальной странице в Twitter. Подробности случившегося пока неизвестны. О личности этого человека данных также нет.