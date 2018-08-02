На базе ВВС США подняли тревогу из-за неизвестного с оружием

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В местный военный госпиталь на территории базы Райт-Паттерсон ворвался вооруженный человек и открыл стрельбу. Командование подняло тревогу. Туда уже приехали полиция и пожарные. Персонал эвакуировали.
О происшествии сообщается на официальной странице в Twitter. Подробности случившегося пока неизвестны. О личности этого человека данных также нет.
At approximately 12:40 p.m., base emergency responders (security forces, fire department) responded to a reported Active Shooter incident at the base hospital.— Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) 2 августа 2018 г.
Base personnel have been directed to shelter in place until the incident is investigated
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