На базе ВВС США подняли тревогу из-за неизвестного с оружием

В местный военный госпиталь на территории базы Райт-Паттерсон ворвался вооруженный человек и открыл стрельбу. Командование подняло тревогу. Туда уже приехали полиция и пожарные. Персонал эвакуировали.

О происшествии сообщается на официальной странице в Twitter. Подробности случившегося пока неизвестны. О личности этого человека данных также нет.

At approximately 12:40 p.m., base emergency responders (security forces, fire department) responded to a reported Active Shooter incident at the base hospital.



Base personnel have been directed to shelter in place until the incident is investigated