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В Китае столкнулись два авиалайнера

Инцидент произошел в аэропорту во время руления

В воздушной гавани города Нанкин произошла авария с участием двух самолетов внутренних авиалиний Китая, сообщает ChinaAviationReview.

В инциденте виноват пилот лайнера А320 авиакомпании Capital Airlines, задевший левым крылом стоявший на парковке самолет компании China Eastern Airlines А319. Оба воздушных судна получили серьезные повреждения.

Пассажиры не пострадали, уточняет "Пятый канал".

Причины происшествия выясняются.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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