В Китае столкнулись два авиалайнера

В воздушной гавани города Нанкин произошла авария с участием двух самолетов внутренних авиалиний Китая, сообщает ChinaAviationReview.

В инциденте виноват пилот лайнера А320 авиакомпании Capital Airlines, задевший левым крылом стоявший на парковке самолет компании China Eastern Airlines А319. Оба воздушных судна получили серьезные повреждения.

Capital Airlines JD5716, an Airbus A320, collided with a parked China Eastern aircraft while taxiing into parking bay at Nanjing Airport, China on Sept 6th, 2018. pic.twitter.com/GIZtbMkKxw