ЧП случилось близ города Абердин в округе Харфорд. По последним данным, есть жертвы. О нескольких убитых в результате стрельбы пишет Associated Press. Погибли трое, ранены два человека, уточняет CNN. Стрельба прогремела на аптечном складе.

На место прибыли сотрудники ФБР и полиция. Местным жителям посоветовали не приближаться к опасному району. Об этом сообщает CNN.

Как выяснилось позже, стреляла женщина. В ходе спецоперации она была убита, передает NBC.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.