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В Бангкоке погиб российский турист

Россиянин умер в аэропорту "Суваннапхум"

Заведующий консульским отделом отечественного посольства в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что гражданина РФ не смогли спасти врачи, он скончался в больнице после того, как упал с четвертого этажа. Местная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают того, что путешественник совершил самоубийство. Как передает агентство ТАСС, турист, которому было 44 года, прилетел в Таиланд из Вьетнама.

Полина ИВАНОВА
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