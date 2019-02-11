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Заведующий консульским отделом отечественного посольства в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что гражданина РФ не смогли спасти врачи, он скончался в больнице после того, как упал с четвертого этажа. Местная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Сотрудники правоохранительных органов не исключают того, что путешественник совершил самоубийство. Как передает агентство ТАСС, турист, которому было 44 года, прилетел в Таиланд из Вьетнама.
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