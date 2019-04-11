После полета Гагарина засекретили кучу подробностей

Космонавт чудом остался жив

В этот день 58 лет назад полетел в космос Юрий Гагарин. После этого он стал одним из самых популярных людей на планете и остается таковым до сих пор. О том, как Москва и весь Советский Союз праздновали полет, слагают легенды. Старики шутят, что сравнить это можно было только с победой сборной России на Евро-2008 над сборной Голландии.

В начале 1960-х Юрами в честь Гагарина называли чуть ли не четверть родившихся мальчиков. А плакаты с космонавтом потом висели едва ли не в каждой советской квартире. Это было время, когда СССР вырвался вперед в космической гонке, опередив США, но сами космонавты об это не думали. Как и теперь, противостояние было дело политиков и военных, но не космонавтов, которые объединены одним делом – освоением космоса.

К сожалению, после 1991 г. Россия превратилась в догоняющего. И теперь NASA практически не имеет конкурентов.

Но тогда СССР был первым. Полет в космос тогда по уровню опасности был сродни путешествию верхом на ракете, хотя, конечно, риски просчитывались, и Гагарин полетел не просто так.

До него в космос дважды отправляли "Ивана" – макет человека в скафандре с датчиками и приборами. Ученые хотели выяснить, как невесомость и перегрузки в космосе будут влиять на человеческий организм, и может ли вообще выжить космонавт.



Во второй раз, 25 марта 1961 г., "Ивана" оснастили радиопередатчиками с магнитофонными записями, специально, чтобы запутать американцев, которые также готовили своего астронавта. "Иван" передавал на землю кулинарные рецепты и пел песни, после чего американцы решили, что "русский космонавт" свихнулся на орбите. Позже в США якобы из-за этого заявляли, что Гагарин был не первый человек в космосе.

Полет Гагарина был полностью автоматическим. Если бы что-то произошло, Юрий Алексеевич ничего не смог бы сделать. Перед стартом космонавту передали код, который позволял включить ручное управление. Но это был психологический ход. Управлять кораблем можно было с земли.

Был и другой риск, трудно сказать, какой по счету. Если бы Гагарин потерял сознание и начал приземляться не территорию другого государства, капсулу спускаемого аппарата должны были взорвать – она была заминирована. При потере связи она бы взорвалась автоматически через 62 часа после вхождения в плотные слои атмосферы.



Когда Гагарин спускался в капсуле, то передал на землю сообщение: "Я горю, прощайте, товарищи". Его оставили в секрете. На самом деле ЮрийАлексеевич просто увидел пламя в иллюминаторе, и решил, что погибнет. Тогда никто не знал, что это обычное явление, рабочий момент.

На землю космонавт приземлился не в капсуле, а с парашютом. Он катапультировался на высоте шести – семи километров. Кстати, так и планировалась, ведь Королев не предполагал, что человек может выдержать удар металлического шара о землю. Однако, согласно регламенту, утвержденному международными соглашениями, чтобы претендовать на высотный рекорд, пилоты должны были оставаться внутри своего летательного аппарата. В ЦУПе решили действовать по обстоятельствам.

В итоге произошла внештатная ситуация. При вхождении в плотные слои атмосферы не удалось отсоединить от шара спускаемой кабины цилиндр приборно-агрегатного отсека. Так называемые пиропатроны не смогли отстрелить соединяющие два блока провода. Возникла "болтанка", возросла скорость, тогда Гагарину разрешили катапультироваться, и он остался жив. По данным очевидцев приземления капсулы, после удара о землю она несколько раз подпрыгнула, так что космонавта в ней ждала неминуемая гибель.

