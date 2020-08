Американцы с помощью снимков из космоса рассекретили базу китайских атомных подлодок, спрятанную прямо в горе на острове Хайнань. На нем находится стратегическая база ВМС Китая Юйлинь с ядерными ракетами.

С помощью нее Пекин может контролировать Южно-Китайское море и спорные острова Спартли. О том, что китайцы прячут подлодки прямо в внутри острова Хайнань, долгое время никто и не подозревал, пока портал Planet Labs не опубликовал спутниковую фотографию. На ней подлодка, предположительно новейшего типа 093, заходит прямо в подводную пещеру внутри горы. Снимки "перепечатал" американский журнал The Drive.

До этого у горы фотографировали баржи, но подлодку, скрывающуюся в пещере снять еще не удавалось.

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy