Субмарина скрылась в пещере

Американцы с помощью снимков из космоса рассекретили базу китайских атомных подлодок, спрятанную прямо в горе на острове Хайнань. На нем находится стратегическая база ВМС Китая Юйлинь с ядерными ракетами.

С помощью нее Пекин может контролировать Южно-Китайское море и спорные острова Спартли. О том, что китайцы прячут подлодки прямо в внутри острова Хайнань, долгое время никто и не подозревал, пока портал Planet Labs не опубликовал спутниковую фотографию. На ней подлодка, предположительно новейшего типа 093, заходит прямо в подводную пещеру внутри горы. Снимки "перепечатал" американский журнал The Drive.

До этого у горы фотографировали баржи, но подлодку, скрывающуюся в пещере снять еще не удавалось.

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy — Sentinel (@StratSentinel) February 18, 2017

Интересно, что в доках нет других подводных лодок, на снимке видна только одна субмарина. Похожая база для лодок функционировала в Балакалаве в Крыму в советское время.

Ситуация в Южно-Китайском море останется крайне напряженной. Тайвань привел свой флот в состояние боевой готовности. А Пекин раздраженно реагирует на появление кораблей ВМС США в нейтральных водах, который Китай считает своими.