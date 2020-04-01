Первая республика в России закрывает границы
Теперь въехать и покинуть Чечню просто так не получится
Российские власти продолжают вводить все новые ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Так, с 5 апреля въезд и выезд из Чечни будет полностью закрыть. Это первый регион, который пошел на такой шаг.
Такое решение принял глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, все граждане, которые хотят вернуться домой, должны это сделать до воскресенья.
Как рассказал Кадыров в прямом эфире в "Инстаграм", пускать в республики будут только машины с продовольствием и медицинскими изделиями.
Утром 1 апреля стало известно, что в Чечне скончался первый пациент с коронавирусом.
новости партнеров
Загрузка...
День смеха и шуток: приметы на 1 апреля
В праздник на Руси задабривали домового
Новости партнеров
Самое читаемое
Загрузка...
Фоторепортаж
12051 новости
Коронавирус в мире
- Известный музыкант заразился коронавирусом
- В Испании COVID-19 заболели более 100 тысяч человек
- В Европе на фоне карантина появились диктаторы
- Отказавшаяся от карантина Белоруссия попросила Россию о помощи с COVID-19
689 новости
Здоровье
- Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет
- Мужской чай спасет от импотенции без лекарств
- Гимнастика тибетских монахов: 5 упражнений вернут молодость
2581 новости
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик