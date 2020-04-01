Теперь въехать и покинуть Чечню просто так не получится

Российские власти продолжают вводить все новые ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Так, с 5 апреля въезд и выезд из Чечни будет полностью закрыть. Это первый регион, который пошел на такой шаг.

Такое решение принял глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, все граждане, которые хотят вернуться домой, должны это сделать до воскресенья.

Как рассказал Кадыров в прямом эфире в "Инстаграм", пускать в республики будут только машины с продовольствием и медицинскими изделиями.

Утром 1 апреля стало известно, что в Чечне скончался первый пациент с коронавирусом.